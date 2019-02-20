1.9% نسبة انخفاض التضخم في السعودية خلال 2019

سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية انخفاضا بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2019، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018.

سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية انخفاضا بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2019، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018.

ووفق تقرير صدر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، فإن الانخفاض كان نتيجة لتلاشي الأثر الحسابي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد مرور عام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة التي بدأت من شهر يناير 2018.

كما كان لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود المنخفض بنسبة 7.7 في المائة تأثيره الواضح عطفاً على أهميته النسبية التي تشكل 25.38 في المائة من الأهمية النسبية الإجمالية للأقسام المكونة للرقم القياسي العام.

وشهدت أقسام أخرى انخفاضا وهي الملابس والأحذية، والاتصالات، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، والنقل، والترفيه والثقافة، وتأثيث وتجهيزات المنزل. في حين، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير 2019 انخفاضا نسبته 0.3 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، وبلغ 105.9 لشهر يناير مقابل 106.2 لشهر ديسمبر 2018. وكانت نسب الانخفاض في السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والملابس والأحذية، والترفيه والثقافة، والنقل، والأغذية والمشروبات.

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