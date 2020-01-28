196.9 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية في 11 شهرا

بلغت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية خلال 11 شهرا من عام 2019 نحو 196.93 مليار ريال، استحوذت دولتان على 29.9 في المائة منها، إذ شكلت الصين 16.4 في المائة بما يعادل 32.28 مليار ريال، بينما الإمارات بنسبة 13.5 في المائة بما يعادل 26.53 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، سجلت صادرات السعودية السلعية خلال فترة الـ11 شهرا "منذ مطلع يناير حتى نهاية نوفمبر" مقارنة بالفترة نفسها من 2018، تراجعا بنسبة 8.7 في المائة بما يعادل 18.72 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها في الفترة المقابلة نحو 215.65 مليار ريال.

في حين على صعيد الأداء الشهري، ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 2.1 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بالشهر السابق "أكتوبر 2019" لتبلغ قيمة الصادرات في نوفمبر 2019 نحو 17.16 مليار ريال مقارنة بــ17.15 مليار ريال خلال أكتوبر 2019.

وارتفعت صادرات السعودية إلى العراق بنسبة 79.8 في المائة خلال نوفمبر لتبلغ قيمتها نحو 301.7 مليون ريال، كأعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، مقارنة بــ167.8 مليون ريال خلال أكتوبر 2019.

وبحسب الرصد، تضاعفت صادرات السعودية بنسب كبيرة إلى 11 دولة خلال فترة الـ11 شهرا من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018 والدولي، جاءت كالتالي: "السيشل" بنسبة 525.5 في المائة، و بورتريكو" بنسبة 306.2 في المائة، و"النرويج" بنسبة 255.1 في المائة، و"برناوي دار السلام" بنسبة 224.9 في المائة.

أما "مالي" فتضاعفت صادرات السعودية إليها بنسبة 218.2 في المائة، ثم "نيكراجوا" 196.4 في المائة، تليها "البرتغال" 171.2 في المائة، ثم "غينيا الاستوائية" 143.8 في المائة، و"أفغانستان" 116 في المائة، و"لوكسمبورج" 111 في المائة، و"جزيرة ريونيون" 104.1 في المائة.

وفيما يخص أكثر عشر دول صدرت لها السعودية خلال الـ11 شهرا من 2019، جاءت بعد كل من الصين والإمارت، الهند بنسبة استحواذ 6.5 في المائة وهو ما يعادل 12.73 مليار ريال مقابل 5.6 في المائة بما يعادل 12.08 مليار ريال للفترة المقابلة من 2018.

فيما حلت رابعا سنغافورة بنسبة 6.2 في المائة، ثم تركيا 3.6 في المائة، وبلجيكا 3.2 في المائة، والكويت 3.1 في المائة، وأمريكا 2.9 في المائة، والبحرين 2.8 في المائة، ومصر 2.6 في المائة.

وبهذا تستحوذ الدول العشر السابقة على نحو 60.8 في المائة بقيمة 119.65 مليار ريال من مجموع صادرات السعودية خلال 11 شهرا من عام 2019، مقابل 59.5 في المائة خلال الفترة نفسها من 2018.