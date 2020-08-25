21.7 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية مع 4 دول خليجية

بلغت قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية مع 4 دول خليجية، هي: السعودية، البحرين، الكويت وسلطنة عمان، نحو 21.74 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، في مؤشر على تطور العلاقات التجارية بين الإمارة والدول الأربع.

وشكلت تجارة أبوظبي مع الدول الأربع، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل من العام الجاري، نحو 32.6% تقريباً من إجمالي تجارة الإمارة مع جميع دول العالم، والتي وصلت قيمتها إلى 66.5 مليار درهم، حسب الإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وأظهرت الإحصائيات، أن 43.3% من تجارة الإمارة مع هذه الدول، عبارة عن صادرات بلغت قيمتها 9.41 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل من العام ذاته.

وعلى مستوى تجارة إعادة التصدير، فقد بلغت قيمتها 7.13 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الواردات 5.2 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وجاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول، ضمن قائمة أكثر الدول الخليجية تجارة مع أبوظبي، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 15.95 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبذلك استحوذت على نحو 73.4 % من إجمالي تجارة الإمارة مع الدول الأربع التي شملها الرصد.

وبلغت قيمة صادرات أبوظبي إلى السعودية نحو 7.182 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، وقيمة إعادة التصدير 4.844 مليار درهم، والواردات 3.93 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها.

وبلغت قيمة تجارة الإمارة مع الكويت 2.47 مليار درهم، فيما وصلت قيمتها مع سلطنة عمان إلى 1.69 مليار درهم، ونحو 1.63 مليار درهم مع البحرين.