2.73 % نمو الاقتصاد البحرين على أساس سنوي في الربع الاول

قالت حكومة البحرين اليوم الخميس إن الاقتصاد نما 2.73 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بتوسع في القطاع غير النفطي.

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين - السعودية والكويت والإمارات - لتفادي أزمة ديون محتملة.

جاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة في بيان.