27.4 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال الربع الأول من عام 2019

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال الربع الأول من عام 2019، نحو 27.4 مليار درهم (7.46 مليار دولار)، مقارنة مع 30.2 مليار درهم (8.24 مليار دولار)، للفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».

وأظهرت إحصاءات الهيئة للأشهر الثلاث الأولى من العام استقراراً في قيمة الصادرات الإماراتية التي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، مسجلة 20.85 مليار درهم (5.68 مليار دولار) في حين سجلت واردات الإمارات من اليابان نحو 6.5 مليار درهم (1.77 مليار دولار).

وبحسب البيانات سجلت دولة الإمارات فائضاً في الميزان التجاري مع اليابان خلال الربع الأول من العام قدره 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار). ووفقاً لبيانات شهر مارس بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.2 مليار درهم (2.49 مليار دولار) وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان خلال هذا الشهر نحو 6.56 مليار درهم (1.78مليار دولار)، فيما بلغت وارداتها من اليابان نحو 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار).

وتعد الإمارات الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.