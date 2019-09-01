31 مليار درهم إجمالي صفقات شراء المساكن بدبي خلال 8 أشهر

بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) في دبي نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبلغت حصة مبيعات الفلل قرابة 5 مليارات درهم، فيما بلغت حصة مبيعات الشقق 26 مليار درهم.

وتصدرت مناطق (منطقة برج خليفة 5.8 مليارات درهم إجمالي المبيعات- والخليج التجاري 1.9 مليار درهم إجمالي المبيعات - ومرسى دبي 1,8 مليارات درهم إجمالي المبيعات - والخيران الأولى 1,7 مليارات درهم إجمالي المبيعات - ونخلة جميرا 1,5 مليار درهم إجمالي المبيعات - وحدائق الشيخ محمد بن راشد 1,3 مليار درهم إجمالي المبيعات - والمركاض 886 مليون درهم - وزعبيل الثانية727 مليون درهم) قائمة المناطق الأعلى بيعاً على صعيد المبلغ الإجمالي.

وتعكس بيانات سوق التملك الحر في دبي أداء متصاعداً في حجم وقيمة التعاملات بفعل تحسن مزاج المستثمرين وتزايد إقبالهم على الاستثمار في السوق العقاري.