3300 شخص يزورون موقع إكسبو 2020 دبي

كشف إكسبو 2020 دبي، عن اكتمال حجز جميع مقاعد الحافلات المخصصة للجمهور لزيارة الموقع، بسبب الإقبال على الرحلات، التي تهدف لتمكين الناس من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية للحدث، حيث تلقى طلبات من 3300 شخص.

وأعلن إكسبو 2020 دبي، في بيان، أمس، أنه يعكف حالياً على اتخاذ اللازم لزيادة الرحلات، وأن هذه واحدة من سلسلة من الفرص التي تتيح للجميع في أنحاء الدولة، كي يكونوا جزءاً من حكاية إكسبو.

واعتباراً، من يوم السبت 20 يوليو، إلى السبت 31 أغسطس، ستُقل حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول، وأبوظبي مول، وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمناطق الشمالية.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي، من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات.