4 سعوديات في قائمة فوربس الشرق الأوسط لصانعات العلامات التجارية - تعرفوا عليهن

تضمنت قائمة فوربس الشرق الأوسط لصانعات العلامات التجارية التي تصدرها بشكل سنوي للسيدات الملهمات اللواتي صنعن علامات تجارية في عدد من المجالات المختلفة 4 سيدات سعوديات.

والجدير بالذكر أن القائمة تضم 50 سيدة عربية من 21 جنسية مختلفة.

4 سعوديات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2023:

رائدة الأعمال كوثر الهريش - المرتبة 48

جاءت كوثر في المرتبة 48 وهي آخر سعودية ضمن الأربعة، وهي صاحبة العلامة التجارية KAF BY KAF التي أسستها عام 2019 وهي علامة متخصصة في مجال الموضة والأزياء.

وتمتلك عدد كبير من المتابعين عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وارتدى من تصاميمها العديد من المشاهير أبرزهن نجود الرميحي، مرام الحربي، إليشيا كيز.

رائدة الأعمال أروى العماري - المرتبة 45

احتلت السعودية أروى العماري المرتبة 45 ضمن القائمة، والعماري هي مالكة العلامة التجارية ArAm لتصميم الملابس الجاهزة.

وشغلت أروى العديد من المناصب الهامة في عدد من الهيئات والوزارات وأسست شركتها في عام 2015، وتهدف من خلال علامتها إلى تصنيع الملابس ضمن نطاق محدود وذلك عبر تمكين العملاء من طلب قطع مخصصة للحد من إهدار الأقمشة.

وعلمت أروى أيضًا في منصب مستشارة ومديرة أبداعية لمعرض إكسبو دبي 2020، وعملت في وزارة الثقافة وفي هيئة الترفيه وهيئة الأزياء السعودية.

وشغلت أروى العماري منصب مستشارة في كأس السعودية ومجموعة MBC، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وهي سفيرة لمجلس الأزياء العرب، وعملت في جامعة الأميرة نورة.

مشاعل الصيرفي - المرتبة 40

مشاعل الصيرفي مؤسسة العلامة التجارية MASHAEL AL FARIS لتصميم الملابس الجاهز، وتأسست عام 2010، كما تمتلك مشاعل علامة تجارية خاصة للعطور.

هنيدة صيرفري - المرتبة 37

جاءت هنيدة في المركز الأول بين السعوديات والـ 37 عربيًا، وصيرفري صاحبة العلامة التجارية HONAYDA التي أسستها في عام 2016 ويقع مقرها في لبنان.

وهنيدة هي مصممة فستان حفل حناء الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

قائمة الـ 50 سيدة اللواتي صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023:

1. هدى قطان - Huda Beauty

2. ريان السليماني - Atelier Zuhra

3. سلمى بنعمر - SELMA BENOMAR

4. هند السبتي - whind

5. منى العباسي - Izil Beauty

6. منى قطان - Huda Beauty; Kayali

7. عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي - Azza Fahmy Jewellery

8. ريم عكره - Reem Acra

9. دينيس سودا -BASIL SODA

10. ياسمين يحيى - Maison Yeya

11. سلامه محمد - Peacefull

12. ليليان أفشار - L'AFSHAR

13. أندريا وازن - Andrea Wazen

14. سارة أنسي - SARA ONSI

15. هادية غالب - Hadia Ghaleb Label

16. زينة زكي - Zeena Zaki

17. نادين مرعبي - NADINE MERABI

18. آية وموناز عبد الرؤوف - OKHTEIN

19. دعاء جاويش - The Hair Addict

20. زينب الحلوه - Яeboяn

21. مارجري أوتيس - KimonoGirl

22. ميريام كيرامان - Myriam•K Paris

23. مرام برهان - Maram Borhan, Maram The Label

24. ريما دحبور - REEMA DAHBOUR

25. مرمر حليم - Marmar Halim

26. فريدة تمراز - Temraza

27. جيمي معلوف - Gemy Maalouf

28. نادين قانصوه - Bil Arabi

29. سابرينا محي الدين - Lili Blanc

30. ديما عياد - Dima Ayad

31. أليس عبد العزيز - Take Me To Wonder

32. ديما وتانيا نوبر - L’atelier Nawbar

33. لمى جوني - LAMA JOUNI

34. جويل موغاليان - J by Joëlle Fine Jewelry

35. سارة بيضون - Sarah's Bag

36. مريم يحيى - Mrs. Keepa

37. هنيدة صيرفي - HONAYDA

38. آنا تشيبيسوفا وأنجليكا سفياتاش - Maison d'AngelAnn

39. ماريان بشارة - MARIANE BECHARA

40. مشاعل الفارس - MASHAEL AL FARIS

41. نور عزازي - Nazazy

42. ساندي نور - SANDY NOUR



43. مها مورلي كيرك - Fifteen Make Up & Beauty (Sub-brands: Pinky Goat & Eyecha)

44. مي عرفي - MAYKA

45. أروى العماري - ArAm

46. كارولينا شماس - Aura Headpieces

47. كارين طويل - MAISON KAROLINE LANG

48. كوثر الهريش - KAF BY KAF

49. جينيفر شاماندي - JENNIFER CHAMANDI

50. ياسمين منصور - YASMIN MANSOUR