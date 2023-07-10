4 سعوديات في قائمة فوربس الشرق الأوسط لصانعات العلامات التجارية - تعرفوا عليهن

تضمنت قائمة فوربس الشرق الأوسط لصانعات العلامات التجارية التي تصدرها بشكل سنوي للسيدات الملهمات اللواتي صنعن علامات تجارية في عدد من المجالات المختلفة 4 سيدات سعوديات.
والجدير بالذكر أن القائمة تضم 50 سيدة عربية من 21 جنسية مختلفة.
4 سعوديات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2023:
رائدة الأعمال كوثر الهريش - المرتبة 48
جاءت كوثر في المرتبة 48 وهي آخر سعودية ضمن الأربعة، وهي صاحبة العلامة التجارية KAF BY KAF التي أسستها عام 2019 وهي علامة متخصصة في مجال الموضة والأزياء.
وتمتلك عدد كبير من المتابعين عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وارتدى من تصاميمها العديد من المشاهير أبرزهن نجود الرميحي، مرام الحربي، إليشيا كيز.
رائدة الأعمال أروى العماري - المرتبة 45
احتلت السعودية أروى العماري المرتبة 45 ضمن القائمة، والعماري هي مالكة العلامة التجارية ArAm لتصميم الملابس الجاهزة.
وشغلت أروى العديد من المناصب الهامة في عدد من الهيئات والوزارات وأسست شركتها في عام 2015، وتهدف من خلال علامتها إلى تصنيع الملابس ضمن نطاق محدود وذلك عبر تمكين العملاء من طلب قطع مخصصة للحد من إهدار الأقمشة.
وعلمت أروى أيضًا في منصب مستشارة ومديرة أبداعية لمعرض إكسبو دبي 2020، وعملت في وزارة الثقافة وفي هيئة الترفيه وهيئة الأزياء السعودية.
وشغلت أروى العماري منصب مستشارة في كأس السعودية ومجموعة MBC، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وهي سفيرة لمجلس الأزياء العرب، وعملت في جامعة الأميرة نورة.
مشاعل الصيرفي - المرتبة 40
مشاعل الصيرفي مؤسسة العلامة التجارية MASHAEL AL FARIS لتصميم الملابس الجاهز، وتأسست عام 2010، كما تمتلك مشاعل علامة تجارية خاصة للعطور.
هنيدة صيرفري - المرتبة 37
جاءت هنيدة في المركز الأول بين السعوديات والـ 37 عربيًا، وصيرفري صاحبة العلامة التجارية HONAYDA التي أسستها في عام 2016 ويقع مقرها في لبنان.
وهنيدة هي مصممة فستان حفل حناء الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
قائمة الـ 50 سيدة اللواتي صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023:
1. هدى قطان - Huda Beauty
2. ريان السليماني - Atelier Zuhra
3. سلمى بنعمر - SELMA BENOMAR
4. هند السبتي - whind
5. منى العباسي - Izil Beauty
6. منى قطان - Huda Beauty; Kayali
7. عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي - Azza Fahmy Jewellery
8. ريم عكره - Reem Acra
9. دينيس سودا -BASIL SODA
10. ياسمين يحيى - Maison Yeya
11. سلامه محمد - Peacefull
12. ليليان أفشار - L'AFSHAR
13. أندريا وازن - Andrea Wazen
14. سارة أنسي - SARA ONSI
15. هادية غالب - Hadia Ghaleb Label
16. زينة زكي - Zeena Zaki
17. نادين مرعبي - NADINE MERABI
18. آية وموناز عبد الرؤوف - OKHTEIN
19. دعاء جاويش - The Hair Addict
20. زينب الحلوه - Яeboяn
21. مارجري أوتيس - KimonoGirl
22. ميريام كيرامان - Myriam•K Paris
23. مرام برهان - Maram Borhan, Maram The Label
24. ريما دحبور - REEMA DAHBOUR
25. مرمر حليم - Marmar Halim
26. فريدة تمراز - Temraza
27. جيمي معلوف - Gemy Maalouf
28. نادين قانصوه - Bil Arabi
29. سابرينا محي الدين - Lili Blanc
30. ديما عياد - Dima Ayad
31. أليس عبد العزيز - Take Me To Wonder
32. ديما وتانيا نوبر - L’atelier Nawbar
33. لمى جوني - LAMA JOUNI
34. جويل موغاليان - J by Joëlle Fine Jewelry
35. سارة بيضون - Sarah's Bag
36. مريم يحيى - Mrs. Keepa
37. هنيدة صيرفي - HONAYDA
38. آنا تشيبيسوفا وأنجليكا سفياتاش - Maison d'AngelAnn
39. ماريان بشارة - MARIANE BECHARA
40. مشاعل الفارس - MASHAEL AL FARIS
41. نور عزازي - Nazazy
42. ساندي نور - SANDY NOUR
43. مها مورلي كيرك - Fifteen Make Up & Beauty (Sub-brands: Pinky Goat & Eyecha)
44. مي عرفي - MAYKA
45. أروى العماري - ArAm
46. كارولينا شماس - Aura Headpieces
47. كارين طويل - MAISON KAROLINE LANG
48. كوثر الهريش - KAF BY KAF
49. جينيفر شاماندي - JENNIFER CHAMANDI
50. ياسمين منصور - YASMIN MANSOUR