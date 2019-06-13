46 % ارتفاع صافي أرباح أرامكو عام 2018

أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة أرامكو السعودية أمس، أن شركة النفط العملاقة، كبرى شركات الطاقة في العالم، حققت صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 111.071 مليار دولار (نحو 416.52 مليار ريال) في 2018، مقابل 75.898 مليار دولار في 2017 بنمو 46.3 في المائة.

وقالت أرامكو إن إجمالي الإيرادات في 2018 بلغ 355.9 مليار دولار (نحو 1.335 تريليون ريال)، صعودا من 264.2 مليار دولار (نحو 990.75 مليار ريال) في العام السابق، وذلك مع تحسن أسعار النفط. كما قفزت الأصول الإجمالية إلى 358.9 مليار دولار في الفترة ذاتها، من 294 مليار دولار في 2017.

وبلغت مطلوبات أرامكو شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة 48.990 مليار دولار في 2018، صعودا من 39.747 مليار دولار في 2017.

وبلغت قيمة أصول أرامكو الإجمالية 358.978 مليار دولار في 2018، بارتفاع من 294.014 مليار دولار في 2017، فيما بلغت تكاليف التشغيل في أرامكو السعودية 143.032 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 108.732 مليار دولار في 2017.

ويذكر أن شركة أرامكو السعودية حصلت في الأول من أبريل (نيسان) الماضي على أول تصنيف ائتماني لها، محققة أعلى ربحية في العالم خلال عام 2018، كما أعلنت عن تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل.

وأعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مطلع أبريل الماضي أن «أرامكو» السعودية، حققت أرباحا بقيمة 224 مليار دولار في عام 2018، قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك، وذلك بعد أن فتحت حساباتها لأول مرة في التاريخ، وهو ما يزيد بشدة على أرباح تشغيل «آبل» و«إكسون موبيل».

في حين قدّر تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني المنشور صافي أرباح «أرامكو» خلال العام الماضي بلغ 111.1 مليار دولار.

وقد منحت المؤسستان شركة «أرامكو» خامس أعلى تصنيف ائتماني لديها، قبل أيام من طرح الشركة لسندات في السوق الدولية بهدف المساهمة في تمويل صفقة استحواذها على شركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».

وبحسب مؤسسة «موديز» فإن «أرامكو» حققت خلال العام الماضي تدفقات نقدية تشغيلية قيمتها 121 مليار دولار، في حين بلغت نفقاتها الرأسمالية 35.1 مليار دولار، ودفعت للحكومة السعودية 58.2 مليار دولار كنصيب من الأرباح عن العام الماضي.

وفي 10 أبريل الماضي أعلنت «أرامكو» أنها جمعت 12 مليار دولار من أول إصداراتها من السندات الدولية. وتعتبر شركة أرامكو الشركة الثانية في العالم بعد شركة النفط في فنزويلا في الاحتياطات النفطية، والخامسة على مستوى العالم باحتياطات الغاز، وأوضحت بيانات سبق أن أعلنتها أرامكو عن احتياطاتها النفطية من النفط والغاز، أنها تمتلك 266 مليار برميل نفط كاحتياطات نفطية، و306 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.