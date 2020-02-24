4.7 تريليون دولار مبيعات 250 متجرا للتجزئة حول العالم في عام

حقق أكبر 250 متجر تجزئة في العالم مبيعات إجمالية تراكمية بلغت 4.74 تريليون دولار في 2018، بنمو مركب 4.1 في المائة، وفقا لتقرير شركة "ديلويت" لعام 2020 عن "القوى العالمية للبيع بالتجزئة" أمس.

وأنزلت "أمازون" متجر "كروجر" إلى المركز الخامس ليصبح ثالث أكبر متاجر التجزئة في العالم، في حين ظل تاجرا التجزئة الأمريكيان "وول مارت" و"كوستكو" رائدي تجار التجزئة في العالم، فيما احتل "ليدل" و"ألدي" الألمانيان المركزين الرابع والثامن على التوالي.

واستأثرت أكبر عشر شركات تجزئة في العالم بنحو ثلث (32.2 في المائة) إجمالي مبيعات التجزئة لأعلى 250 متجر تجزئة في العالم، مقارنة بـ 31.6 في المائة في العام السابق.

وبلغ معدل نمو أفضل عشرة تجار تجزئة 6.3 في المائة، وهو أعلى من معدل النمو، الذي حققه باقي أفضل 250 بائع تجزئة (4.1 في المائة). وكان هامش الربح الصافي المركب للعشرة الأوائل أعلى قليلا (0.5 نقطة مئوية) عن العام السابق، على الرغم من الضغوط على تجار التجزئة بسبب المنافسة الشديدة، وارتفاع تكاليف العمالة، وحروب الأسعار، والاستثمار في التجارة الإلكترونية.

والشركات العشر الأوائل، حسب الترتيب، هي "وول مارت" الأمريكية، بمبيعات بلغت 514.405 مليار دولار، و"كوستكو" الأمريكية، بمبيعات 141.576 مليار دولار، ثم "أمازون" الأمريكية، بمبيعات تقدر بـ140.211 مليار دولار، ثم "شفارتز جروب" الألمانية بمبيعات 121.581 مليار دولار، ثم يأتي في المركز الخامس "ذا كروجر كومباني" الأمريكية بمبيعات 117.527 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة "وول جرينس بوتس أليانس" الأمريكية بمبيعات 110.673 مليار دولار، ثم "ذا هوم ديبوت" الأمريكية بمبيعات 108.203 مليار دولار، بعدها "ألدي" الألمانية بإيرادات 106.175 مليار دولار، ثم "سي في إس هيلث" الأمريكية، بمبيعات 83.989 مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة تأتي "تيسكو" البريطانية بمبيعات 82.799 مليار دولار.

ومع وجود أكبر عدد من الشركات (136) ضمن أكبر 250 شركة، أدى قطاع السلع الاستهلاكية المتغير بسرعة إلى توليد ما يقرب من ثلثي (66.5 في المائة) مبيعات التجزئة في 2018.

وسجل تجار التجزئة في هذا القطاع أعلى متوسط للمبيعات (23.2 مليار دولار)، لكنه كان قطاعا منخفض الهامش، بل حقق أدنى هامش من الربح الصافي لجميع القطاعات (2.0 في المائة).

وبامتلاكها 88 شركة (35.2 في المائة من مجموع أكبر 250 شركة تجزئة)، كان لأوروبا أكبر عدد من تجار التجزئة في القائمة شكلت 34.4 في المائة من إجمالي مبيعات شركات التجزئة.

وامتلكت الولايات المتحدة أكبر الشركات، بمتوسط حجم من المبيعات قدره 27.6 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من معدل متوسط حجم مبيعات كل شركات التجزئة على القائمة البالغ 19.0 مليار دولار.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" كارين زيجيدي، عضو إدارة الفرع السويسري لـ"ديلويت" وخبيرة الاستهلاك في المؤسسة أنه "مع نظرة عامة على أداء أكبر تجار التجزئة في العالم على مدى خمسة أعوام، يتمتع أفضل 250 باستقرار عام ملحوظ. لكن رغم ذلك، فإن آفاق الاقتصاد العالمي وتجارة التجزئة في 2020 غير مؤكدة، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العام معتدلا، لكنه إيجابي، مع ضعف النمو في الإنفاق الاستهلاكي والتضخم تحت السيطرة في معظم الدول".

وعلى أساس معدل النمو المركب، كان نمو إيرادات التجزئة بين أكبر 250 تاجر تجزئة أقل مما كان عليه في 2017، حيث بلغ 4.1 في المائة، وسجلت أكبر 250 شركة (51) انخفاضا في مبيعاتها، مقارنة بالعام السابق.

ومن بين الشركات الـ187، التي سجلت نتائجها النهائية، عملت 86.6 في المائة منها (162 شركة) بشكل مربح، مقارنة بـ 91.8 في المائة في السنة المالية 2017.

وتحسن صافي هامش الربح في 2018، إذ بلغ 2.3 في المائة، فقد استثمر عديد من تجار التجزئة في تحديث المتاجر وتحسين القدرات الرقمية، وبالتالي تكبدت تكاليف أعلى.

وارتفعت عتبة الوصول إلى أعلى 250 شركة تجزئة في العالم مرة أخرى إلى 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في العام السابق، ويعزى ذلك جزئيا إلى النمو الناجم عن أنشطة الاندماج والاستحواذ.

وسجلت 20 شركة تجزئة إيرادات تزيد على 50 مليار دولار، فيما حققت 44 شركة (17.6 في المائة بين أكبر 250 شركة) إيرادات أقل من خمسة مليارات دولار، مقارنة بـ 55 شركة في 2017، ما يشير إلى أن عددا كبيرا من الشركات انتقلت إلى شريحة الإيرادات الأعلى التي بلغت خمسة مليارات دولار إلى 50 مليار دولار.

وفي المتوسط، عملت الشركات الـ 250 في 10.8 دولة، بعد أن كانت 9.5 في 2017، وحققت 22.8 في المائة من عائداتها من العمليات الخارجية.

وكانت هناك 64 شركة لديها عمليات بيع بالتجزئة في أكثر من عشر دول، وحققت 37 شركة أكثر من نصف إيراداتها من العمليات الخارجية، والغالبية العظمى من هذه الشركات (31 شركة) تقع مقراتها في أوروبا، هاربة من أسواقها المحلية المشبَّعة.

ولأغراض التحليل الجغرافي، عينت الدراسة الشركات في منطقة ما على أساس موقع مقرها الرئيس، وهو ما قد لا يتطابق دائما مع المكان، الذي تستمد فيه معظم مبيعاتها.

وبلغ مجموع شركات آسيا والمحيط الهادئ 58 شركة بمتوسط إيرادات قدره 12.567 مليار دولار أو ما يعادل حصة 15.4 في المائة من مجموع إيرادات الشركات الـ 250.

وكان لأوروبا 88 شركة بمتوسط إيرادات 18.538 مليار دولار أو 34.4 في المائة من مجموع إيرادات الشركات الـ 250، ودخلت أمريكا اللاتينية القائمة بـ11 شركة بلغ متوسط إيراداتها 7.955 مليار دولار بحصة 1.8 في المائة من مجموع إيرادات الشركات، ولقارة أمريكا الشمالية 84 شركة بمتوسط إيرادات 26.492 مليار دولار.

ودخلت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط قائمة الـ 250 في 2018 بتسع شركات للبيع بالتجزئة وهو العدد نفسه في 2017، وبلغ متوسط إيرادات هذه الشركات 7.884 مليار دولار أو ما يعادل 3.6 في المائة من حصة إيرادات الشركات الـ250.

لكن شركات المنطقة سجلت أعلى معدل نمو سنوي مركب على مدى خمسة أعوام (12.8 في المائة)، أي أكثر من أي منطقة جغرافية أخرى، ويعمل تجار التجزئة في هذه المنطقة في أكثر من 11 دولة في المتوسط.

واستحوذت الولايات المتحدة على حصة الأسد في قائمة القوى العالمية للبيع بالتجزئة، من ناحية عدد شركاتها (77 شركة) ومتوسط إيراداتها (27.628 مليار دولار)، وحصة عوائدها بين الشركات الـ250 (44.8 في المائة) ولديها سبع شركات ضمن أكبر عشر شركات تجزئة.

وجاءت الشركات الألمانية في المرتبة الثانية بمتوسط إيرادات قدره 26.082 مليار دولار بحصة 10.4 في المائة من مجموع إيرادات الشركات الـ 250، ثم فرنسا، التي دخلت القائمة بـ 12 شركة بلغ متوسط إيراداتها 26.059 مليار دولار، بحصة 6.6 في المائة من مجموع إيرادات الشركات.

وبعدها بريطانيا بـ14 شركة، ومتوسط عائداتها 17.465 مليار دولار، بحصة 5.2 في المائة من مجموع إيرادات الشركات، ومثلت 13 شركة الصين وهونج كونج معا بمتوسط عائد قدره 15.832 مليار دولار، بحصة 4.3 في المائة من مجموع إيرادات الشركات.

ودخلت اليابان القائمة بـ29 شركة بمتوسط 11.017 مليار دولار من الإيرادات، وحصة 6.7 في المائة من مجموع إيرادات الشركات الـ250، ولم تمثل روسيا في القائمة سوى ثلاث شركات احتلت المراكز 51 و201- دخلت القائمة لأول مرة- و215.