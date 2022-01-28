لطالما كان سوق العملات الرقمية يتصرف بشكل غير متوقع حيث أنه في بعض الأحيان يهبط بسبب تغريدة سخيفة من أحد المشاهير وفي أحيان أخرى أخبار قوية لا تؤثر في الأسعار أبدا. وشأنه شأن أي نوع استثمار، يجب أن يكون تداول العملات الرقمية مستنداً إلى الممارسات ناجمة عن ثقافة وفهم.

ولأن سوق العملات الرقمية يشتهر بأمرين هما التقلبات الفجائية وكثرة مشاريع الاحتيال؛ يجب توخي الحذر الشديد عند الاستثمار فيه لئلا تضيع أموالك.

سواء كنت مستثمرًا جديدًا أو تتطلع إلى الاستثمار في العملات الرقمية وتريد تقليل الأخطاء التي قد ترتكبها، فإليك 5 أخطاء يجب تجنبها حتى لا تفقد أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

أهم 5 أخطاء شائعة يرتكبها متداولو العملات الرقمية



1. البحث غير الكافي عن مشاريع العملات الرقمية قبل الاستثمار فيها

يعد إجراء البحث الشامل قبل الاستثمار أمرا أساسياً، لاسيما وأن هناك أكثر من آلاف العملات الرقمية ذات المشاريع وحالات الاستخدام المختلفة.

لذا بدلاً من الشراء بناءً على نصيحة العائلة أو صديق أو مقاطع الفيديو على YouTube، قم بإجراء بحثك الخاص واحرص على قراءة الورقة البيضاء ومعرفة القيمة السوقية الإجمالية لتلك العملة، والمشروع وراء العملة، وحالات استخدامها، وتعرف على المطورين وسمعة الفريق، والتكنولوجيا الأساسية، والجدول الزمني أو خارطة الطريق للمشروع.

أفضل نصيحة قبل شراء أي عملة رقمية هي القراءة والتعرف على التكنولوجيا. سيساعدك هذا على الحفاظ على هدوئك طوال الاضطراب المفاجئ في السوق وعلى استعداد لتقبل قدر كبير من التقلبات.



2. عدم ختيار محفظة العملات الرقمية المناسبة

تمامًا مثلما تضع الدراهم الخاصة بك في محفظة، إذا كنت ترغب في الاستثمار في العملات الرقمية، فأنت بحاجة إلى تخزينها بأمان في محفظة مناسبة.

شيء مهم آخر يجب أن تعرفه هو أن محافظ العملات الرقمية تصنف من حيث المكان الذي تخزن فيه المفتاح الخاص لمحفظتك (وهو عمليًا كلمة المرور الخاصة بك) إذا تم تخزينها على الإنترنت، فإنها تسمى محفظة "ساخنة" وإذا كانت مخزنة في وضع عدم الاتصال يطلق عليهم المحافظ "الباردة".

بالطبع، تضمن المحافظ الباردة أعلى مستوى من الأمان لعملاتك الرقمية.

3. اختيار منصة تداول مشبوهة

يعد اختيار منصة تداول العملات الرقمية الصحيحة وذات السمعة الطيبة خطوة مهمة للغاية للتأكد من أن أموالك في أمان بالفعل. منصة تداول العملات الرقمية هي موقع يمكن للمستخدمين من خلاله شراء أصولهم الرقمية وبيعها وتداولها مقابل نقود ورقية أو غيرها من العملات الرقمية.

هناك الكثير من منصات التداول، لذا يجب عليك التحقق من بعض الأشياء مثل رسوم المعاملات والقيود الجغرافية لأغراض الدعم والمؤسسين وما هي الخدمات والعملات المقدمة وأمان المنصة.

مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنصات تتعرض للاختراق كثيرًا، فإننا ننصحك بالاحتفاظ بالعملات الرقمية الخاصة بك مخزنة في محفظة باردة (غير متصل بالإنترنت).



4. عدم وضع خطة تداول أو هدف

يوجد استراتيجيتان للاستثمار بالعملات الرقمية: المضاربة أو التخزين. تعني المضاربة محاولة جني الأرباح من التقلبات اليومية أو تغيير سعر العملة الرقمية. من ناحية أخرى، يعد التخزين استثمارًا طويل الأجل يخفف فيه المتداولون من مخاطر التقلبات من خلال تخزين العملات الرقمية لفترة أطول من الوقت والاختباء بصبر للأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لجني أرباحهم بسرعة.

أكبر خسارة للمبتدئين هو شراء العملات الرقمية بمبالغ لا يمكنهم تحمل خسارتها. خطأ آخر هو الشراء في أوقات الارتفاع والبيع بسعر منخفض، بينما يجب عليك القيام بالعكس.

5. الاستسلام للخوف من الفقد والشائعات التي تؤدي لعدم اليقين

على الرغم من حقيقة أن الخوف من الفقد ساهم بإنجاح الكثير من العملات الرقمية وارتفاع الأسعار إلى أعلى إلى سقوف غير متوقعة، إلا أن عملات أخرى حققت انخفاضًا مذهلاً بسبب الخوف وعدم اليقين والشك أيضاً.

لقد استسلم العديد من المتداولين الجدد والمخضرمين للخوف وعدم اليقين والشك؛ لأنهم لم يكن لديهم استراتيجية خروج جيدة أو واحدة لوقف الخسارة. وصدقوا أو لا تصدقوا أن هذا يمكن أن يحول معظم الأرباح إلى خسائر فادحة.

بالنظر إلى حقيقة أن جميع مؤشرات العملات الرقمية الرئيسية أقل بقليل من أعلى المستويات على الإطلاق، فإنه سيناريو معقول تقريبًا أن القليل من المخاطرة بما لا تخاف خسارته يمكن أن يؤتي ثماره قليلًا.