إن البلوك تشين هو قاعدة بيانات تعمل من النظير إلى النظير بطريقة مشفرة وتتضمن إجراءات شاملة لمصادقة البيانات قبل إضافتها إلى قاعدة البيانات.

نظرًا لكونها حجر الزاوية في ابتكار العملات الرقمية، فقد حظيت تقنية بلوك تشين باهتمام واسع النطاق خارج مدارس علوم الكمبيوتر بعد ولادة البيتكوين.

البلوك تشين، بالإضافة إلى العملات الرقمية الأخرى، لها استخدامات عديدة في الخدمات المالية، وسلاسل التوريد، والقطاع العام من خلال توفير مزيد من الأمان، ومزيد من الشفافية، وإمكانية تتبع أسرع.

تسن الحكومات، مثل الإمارات العربية المتحدة، تشريعات جديدة لتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة من أجل دعم تطبيقات البلوك تشين.

ستكون هذه المقالة أقصر بكثير إذا انتهى تطور البلوك تشين بظهور البيتكوين. ومع ذلك، فإن بنية البلوك تشين تفسح المجال بشكل جيد للتطبيقات في مجموعة واسعة من القطاعات.

5 حالات استخدام لتطبيق بلوك تشين في عالم الأعمال

1. إنترنت الأشياء

صحيح أن مفهوم إنترنت الأشياء (IoT) كان موجودًا قبل ولادة تقنية البلوك تشين.

يصف إنترنت الأشياء شبكة الأشياء المادية المضمنة بأجهزة استشعار وبرامج وتقنيات أخرى بغرض توصيل البيانات وتبادلها مع الأجهزة والأنظمة الأخرى عبر الإنترنت. كما تلاحظ من هذا الوصف، يمكن أن تكون ملايين التطبيقات على أجهزة إنترنت الأشياء عرضة لتهديدات الأمان والقرصنة.

مع وجود المزيد من أدوات إنترنت الأشياء في السوق، يتمتع المتسللون بمزيد من الفرص لسرقة بياناتك أو جعلك ضحية للاحتيال أو الاحتيال على كل شيء من الأجهزة المنزلية الذكية إلى كلمات مرور الإنترنت.

تعمل تطبيقات البلوك تشين لانترنت الاشياء على زيادة الأمان من خلال منع انتهاكات البيانات من خلال استخدام شفافية تقنية البلوك تشين ومحاربة الفساد الافتراضي.

2. وسائل الإعلام

الاهتمامات الرئيسية لاستخدام وسائل الإعلام للبلوك تشين هي خصوصية البيانات وقرصنة الملكية الفكرية.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Deloitte، فإن رقمنة الوسائط أدت إلى مشاركة المحتوى على نطاق واسع وانتهاك حقوق النشر. تعتقد شركة Deloitte أن تطبيقات البلوك تشين للوسائط يمكن أن تمنح القطاع دفعة تشتد الحاجة إليها فيما يتعلق بحقوق البيانات والقرصنة.

بدأت الشركات الإعلامية بالفعل في استخدام تقنية البلوك تشين لتقليل الاحتيال وخفض النفقات وحتى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية (IP) للمحتوى، مثل تسجيلات الموسيقى. تقدر MarketWatch أن السوق العالمي للبلوك تشين في وسائل الإعلام والترفيه سيصل إلى 1.54 مليار دولار بحلول عام 2024.

3. إدارة سلسلة الإمدادات

نظرًا للعدد الهائل من شركات الخدمات اللوجستية التي تزدحم المجال، فإن الانتقاد المتكرر في قطاع الشحن هو الافتقار إلى التواصل والانفتاح.

وفقًا لدراسة تعاونية أجرتها Accenture وشركة DHL العملاقة للخدمات اللوجستية ، هناك أكثر من 500000 شركة شحن في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى فقدان البيانات وصعوبات في الشفافية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تخفف البلوك تشين العديد من التحديات التي تعاني منها إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد، وفقًا للصحيفة.

نظرًا لأن التكنولوجيا مبنية على كتل، فمن المحتمل أن تكون مفيدة في سلسلة التوريد. على سبيل المثال، إذا تلقيت طلبية تالفة، فقد يكون من الصعب على الشركة تحديد مكان حدوث الضرر.

هنا يأتي دور تقنية البلوك تشين. ستكون الشركات قادرة على تتبع مكان حدوث الضرر في سلسلة التوريد بفضل الانفتاح الذي توفره التكنولوجيا؛ لأنه يتيح سهولة تتبع الشحنات والمخزون والنقل وجميع العمليات الأخرى. سيتمكن كل من المالكين والعملاء من الوصول بسهولة إلى السجلات.

4. الرعاية الصحية

على الرغم من استخدامها المبكر في قطاع الرعاية الصحية، إلا أن التكنولوجيا تبدو واعدة بالفعل.

أظهرت أنظمة البلوك تشين المبكرة إمكانية خفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الوصول إلى المعلومات، وتسريع العمليات الطبية. يمكن أن تكون الطريقة المبتكرة لجمع وتبادل المعلومات الخاصة هي بالضبط ما وصفه الطبيب لضمان أن قطاع مثقل بالفعل يمكنه خفض النفقات الباهظة.

5. العقارات

يمكن إجراء مبيعات العقارات مباشرة بين البائع والمشتري لأن التكنولوجيا الآمنة تلغي الحاجة إلى طرف ثالث لإجراء المعاملات. وهذا يؤدي إلى زيادة الأمن وانخفاض الأسعار.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد استخدام البلوك تشين في العقارات في تتبع المبيعات وكذلك تسجيل الأوراق والتحقق منها. قامت شركة عقار تشين، وهي شركة تقنية تعمل في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ببناء منصة الاستثمار العقاري الخاصة بها باستخدام منصة البلوك تشين العامة تيزوس. باستخدام الرموز الرقمية ، تأمل الشركة في مساعدة عملائها في إدارة ممتلكاتهم العقارية.