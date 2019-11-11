5 حقول تسيطر على بـ70% من الطاقة الانتاجية لأرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية في نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزءا من أسهمها للإكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول"، أهم الحقول النفطية لدى الشركة وخصائصها من حيث الإحتياطيات والطاقة الإنتاجية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، سيطرت خمسة حقول على نحو 70 في المائة من الطاقة الانتاجية للشركة بنهاية العام الماضي، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية لحقول الشركة 12 مليون برميل يوميا، فيما الحقول الخمسة طاقتها 8.4 مليون برميل يوميا.

والحقول الخمسة هي الغوار (3.8 مليون برميل يوميا)، خريص (1.5 مليون برميل يوميا)، والسفانية (1.3 مليون برميل يوميا)، والشيبة (مليون برميل يوميا)، والظلوف (825 ألف برميل يوميا).

وتبلغ احتياطيات السوائل للحقول الخمسة 146.1 مليار برميل، تشكل 64.4 في المائة من إجمالي احتياطيات السوائل لدى "أرامكو السعودية" البالغة 226.8 مليار برميل.

تتألف احتياطيات السوائل من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

فيما تبلغ مجموع الاحتياطيات للحقول الخمسة 159.9 مليار برميل مكافيء نفطي، تمثل 62.2 في المائة من إجمالي احتياطيات "أرامكو السعودية" البالغة 256.9 مليار برميل.