5 نصائح لإيجاد الوظيفة المثالية هذا العام

المحامية وخبيرة التوظيف ويندي وينر تقدم لك بعض النصائح التي قد تسهم في العثور على الوظيفة الأفضل

إذا كنت قد قررت أن تخوض في رحلة البحث عن وظيفة جديدة في عام 2019، فلا بد لك أن تحدد بالضبط ما تبحث عنه، وكيف تبدو رحلة سير مهنتك مستقبلا.

المحامية وخبيرة التوظيف ويندي وينر تقدم لك بعض النصائح التي قد تسهم في العثور على الوظيفة الأفضل، بحسب موقع سي إن إن:

بعد تحديد مجال خبرتك، حان الوقت لإضافتها إلى سيرتك الذاتية. فلا ينبغي أن تقرأ السيرة ذاتية على أنها سيرة ذاتية ولكن كإعلان يروج لمهاراتك وخبراتك في مجال العمل.

لا تقلل من أهمية شبكة الاتصال عندما يتعلق الأمر بإيجاد فرص جديدة، قم بالتواصل مع الأشخاص المعنيين في المجال الذي ترغب بالانضمام إليه ولا تتردد في حضور المؤتمرات والتجمعات الاجتماعية السارية. فعند التواصل مع أشخاص جدد، قدم نفسك واشرح لهم اهتماماتك المتعلقة بمجال اختصاصك.

خذ وقتا كافيا لتقييم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالوظيفة التي تبحث عنها لضمان الاستمرارية وعدم التغيير السريع في المستقبل.

حان الوقت لزيادة نشاطك المهني عبر الانترنت، فمواقع مثل LinkedIn تعتبر منصة فعالة لعرض مهاراتك لمندوبي التوظيف. لذا من المهم التأكد من إكمال ملفك الشخصي وتحديثه.

العثور على الوظيفة المناسبة لن يحدث بين عشية وضحاها، إذ أظهر استطلاع للرأي مؤخرا أن البحث عن وظيفة يمكن أن يستغرق بمعدل حوالي خمسة أشهر. فلا تنتهز أول فرصة قد تأتيك من غير التأكد من طرح جميع الأسئلة عند القيام بحضور مقابلة العمل.

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