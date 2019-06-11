5.1 مليار ريال استثمارات السعوديين في سوق دبي بنهاية الربع الأول

قفزت استثمارات السعوديين في سوق دبي المالية بنسبة 9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 5.13 مليار ريال (5.032 مليار درهم إمارتي)، مقارنة بـ4.70 مليار ريال (4.6 مليار درهم إماراتي) بنهاية عام 2018.

وبحسب بيانات سوق دبي المالية – اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن نسبة ملكية المستثمرين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 1.4 في المائة، من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالية البالغة 351.3 مليار درهم، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة من إجمالي حجم السوق البالغة 344.3 مليار درهم إماراتي بنهاية العام الماضي.

وبلغت حصة المستثمرين السعوديين من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال الربع الأول من العام الجاري ما نسبته 4.7 في المائة، حيث شكلت قيمة صفقات الشراء 675 مليون درهم من خلال 282 مليون سهم، فيما بلغت صفقات البيع 448 مليون درهم من خلال 198 مليون سهم.

ووصل عدد المستثمرين السعوديين الأفراد والشركات والمصارف المسجلين في سوق دبي المالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 47 ألف مستثمر.

وتصدر الأفراد إجمالي عدد المستثمرين السعوديين المسجلين في السوق بـ46749، ثم الشركات بـ215 شركة، ثم شركات الشخص الواحد بـ19 شركة، وأخيرا المصارف بـ12 مصرفا.

وحل قطاع العقارات في دبي كأحد أكثر القطاعات استثمارا من قبل السعوديين، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين في القطاع 2.2 مليار درهم، وذلك من خلال 932 مليون سهم.

فيما حل قطاع المصارف في المرتبة الثانية بقيمة 1.08 مليار درهم من خلال 398 مليون سهم. وتوزعت بقية القطاعات التي أقبل عليها السعوديون في سوق دبي المالية بين النقل، والاتصالات، والخدمات، وشركات المساهمة الخاصة، والتأمين والصناعة، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية.