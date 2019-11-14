5.48 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 2018

نمت قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات ومصر خلال العام الماضي إلى 5.48 مليار دولار (20.1 مليار درهم)، مقابل 4.8 مليار دولار (17.6 مليار درهم) عام 2017 بنمو 14%، وارتفعت الواردات إلى 2.1 مليار دولار خلال 2018، مقابل 1.9 مليار دولار بزيادة 10.5%، كما نمت الصادرات غير النفطية إلى 1.09 مليار دولار، مقابل 0.75 مليار درهم بزيادة 45%، وزادت قيمة إعادة التصدير إلى 2.48 مليار دولار، مقابل 1.97 مليار دولار بنمو 25%، وفقاً لتقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر 2018.

وفي بند الصادرات غير النفطية، جاء الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، وتلتها بوليمرات الإيثيلين والبروبلين.

وفي بند إعادة التصدير، جاءت سلعة أجهزة الهواتف، بما فيها أجهزة الهواتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وأجهزة الاتصال، وأجهزة الصوت، وأجهزة الصور، وأجهزة البيانات، بما فيها أجهزة الاتصال، وتلتها المجوهرات والحلي وأجزاؤها، وكذلك أجزاء ولوازم المركبات.

وتتمثل أهم بنود الواردات الإماراتية من السوق المصرية في أجهزة التلفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية وشاشات المونيتور والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة والأجبان والفحم النباتي.