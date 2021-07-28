6 إعلانات تتنافس على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020

كان العام الماضي صعباً على العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى عواقب وخيمة، ولسوء الحظ، كان للألعاب الأولمبية نصيباً من هذا الضرر.



لكن فكرة أولمبياد طوكيو 2020 تدور حول الأمل وإيجاد الضوء في نهاية النفق، حيث يشعل الرياضيون نيران الأمل ويتنافسون لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، وهم ليسوا الوحيدين! لأن الإعلانات التجارية المبهرة بإبداعها تركز أيضًا على الجائزة وتتنافس على الميدالية الذهبية! لذلك ترى الشركات أن الألعاب الأولمبية فرصة لإظهار إبداعاتها وإبتكاراتها.

وهنا نذكر 6 من أفضل الإعلانات التجارية من الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020:

1. ضبط الوقت والتقاليد | أوميغا

تعد أوميغا ضابط الوقت الرسمي للألعاب الأولمبية، حيث بدأت ذلك منذ عام 1932.يجسد الإعلان أوميغا هذا العام جوهر التقاليد اليابانية و يمزجها بسهولة مع الألعاب الأولمبية و ساعات أوميغا!



2. أفضل يوم على الإطلاق | نايكي

إعلان نايك في الأولمبياد يظهر أنه لا يوجد شيء مستحيل وأن الفشل بعيد كل البعد عن عملاق الرياضة نايكي.