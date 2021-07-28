6 إعلانات تتنافس على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020

كان العام الماضي صعباً على العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى عواقب وخيمة، ولسوء الحظ، كان للألعاب الأولمبية نصيباً من هذا الضرر.
لكن فكرة أولمبياد طوكيو 2020 تدور حول الأمل وإيجاد الضوء في نهاية النفق، حيث يشعل الرياضيون نيران الأمل ويتنافسون لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، وهم ليسوا الوحيدين! لأن الإعلانات التجارية المبهرة بإبداعها تركز أيضًا على الجائزة وتتنافس على الميدالية الذهبية! لذلك ترى الشركات أن الألعاب الأولمبية فرصة لإظهار إبداعاتها وإبتكاراتها.
وهنا نذكر 6 من أفضل الإعلانات التجارية من الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020:
1. ضبط الوقت والتقاليد | أوميغا
تعد أوميغا ضابط الوقت الرسمي للألعاب الأولمبية، حيث بدأت ذلك منذ عام 1932.يجسد الإعلان أوميغا هذا العام جوهر التقاليد اليابانية و يمزجها بسهولة مع الألعاب الأولمبية و ساعات أوميغا!
2. أفضل يوم على الإطلاق | نايكي
إعلان نايك في الأولمبياد يظهر أنه لا يوجد شيء مستحيل وأن الفشل بعيد كل البعد عن عملاق الرياضة نايكي.
3. . "حان الوقت لتحلق " | الخطوط الجوية المتحدة
كانت شركات الطيران أيضًا من أكثر الشركات تضرراً بسبب الجائحة، وهنا استغلت الخطوط الجوية المتحدة الأولمبياد لتحويل الصعوبات التي مرت بها إلى إعلان رائع يظهر فيه انتعاش قطاع الطيران من جديد.
4. "لنذهب هناك" | بي بي سي
أظهرت قناة بي بي سي دورها في الأولمبياد، وذلك من خلال إعلان يُظهر شوارع طوكيو ممتلئة تمامًا بلافتات الألعاب الأولمبية. وفي الواقع هذه طريقة رائعة لعكس ما يشعر به الجميع من استعداد وفرح بروح الألعاب الأولمبية!
5. Allies: 30 | Ally
أظهر مزود الخدمات المالية الرقمية Ally (حليف باللغة العربية) علامته التجارية بطريقة فريدة في إعلان الأولمبياد، حيث بين في الإعلان أن كل شخص يحتاج إلى "حليف"، وأن الشركة تدعم الرياضيين غير المدعومين كحليف وليس مجرد راع.
6. صورة واحدة/ كانون
أظهرت شركة كانون المتخصصة في تصنيع أجهزة التصوير مثل الكاميرات (الفيديو والثابتة) في إعلانها في الأولمبياد الرياضيين وجدران غرفهم المغطاة بصورهم للتأكيد على تصميمهم وطموحهم نحو تحقيق أحلامهم.
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