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6 دول تتصدر معاناة ارتفاع معدلات التضخم في العالم

6 دول تتصدر معاناة ارتفاع معدلات التضخم في العالم
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