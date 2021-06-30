هل تعلم أنه بإمكانك كسب المال أثناء نومك؟ هذا الأمر ليس دعابة أو عملية احتيال، لكن في الحقيقة هناك طرق تستطيع من خلالها كسب المال وأنت نائم.

وهنا نذكر 6 طرق لكسب المال اثناء نومك:

المدونات

في حال أنشأت مدونة بطريقة مختلفة ومواضيع مميزة، هذا الأمر قد يكون رائعاً وسيلقي نجاحاً من حيث جذب الجمهور، وأيضًا التسويق. وهكذا تكسب المال عن طريق المدونات:

التسويق بالعمولة

خلاصات الإعلانات داخل السياق مثل Google AdSense

بيع المساحة الإعلانية مباشرة

بيع المنتجات الرقمية التي تنتجها أنت

وبين فترة وأخرى سيكون لزاما عليك تحديث تلك المدونة بمقالات جديدة، حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال.

ثبيت الرد الآلي

في حال كنت تمارس عملا تجاريا معينا أو ترغب في بيع منتج معين، ولا ترغب في خسارة صفقة مهمة وأنت نائم، يمكنك أن تثبت عدد من برامج الرد الآلي لبيع الخدمات والمنتجات مثل OptinMonster ، ستساعدك هذه الطريقة من بيع المنتج، في حال وصل أو تخطى سعره رقم معين أنت وضعته له، وعند استيقاظك من النوم تجد نفسك لم تخسر تلك الصفقة المهمة وكسبت مزيد من الأموال.



بيع عبر سلسلة التجزئة (Drop shipping)

يعرف الـ Drop shipping بأنه طريقة للبيع بالتجزئة حيث لا يحتفظ المتجر فعليًا بالمنتجات التي يبيعها. بدلاً من ذلك، عندما يبيع بائع التجزئة أحد المنتجات التي يخزنها على موقعه على الويب، فإنه يشتري العنصر من مورد خارجي يقوم بعد ذلك بشحن العنصر مباشرةً إلى العميل النهائي.

الاستثمار في البورصة

في البداية عند الاستثمار في البورصة يجب عليك أن تكون مستيقظاً، لكي لا تخسر ما جنيته من أموال. وبمرور الوقت تزداد خبرتك، وقتها تستطيع أن تنام بعمق وأنت تعلم أن أموالك تزيد، بسبب استثمارك في أسهم أنت تعلم جيدا أنها ستربح الكثير من الأموال.

منتجات المعلومات :

قد لاتصدق أن أكثر ما يباع على الإنترنت هي الكتب الإلكترونية، وأن الناس تدفع المال الكثير من أجل المعرفة، حيث يعد إنشاء الكتب الإلكترونية والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمحتوى الرقمي الآخر أحد أفضل الطرق لكسب المال، لكن إنشائها يتطلب الوقت الطويل والإعداد المتقن، وعند الانتهاء من إعدادها وإنشاء نظام لبيعها فإن كل ما تبقى هو التسويق.

تأجير الممتلكات

تستطيع أن تؤجر أي من الممتلكات الخاصة بك ولا تستخدمها بصورة دورية، مثل أن تؤجر منزلك مثلا لو كنت مسافرا أو في عطلة أو مأرب السيارات لو لم يكن لديك سيارة أو سيارتك نفسها لو لم تكن تستخدمها بصورة دورية، وستجني الأموال وأنت نائم بسهولة ويسر.