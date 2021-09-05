6 من أكثر حفلات الزفاف تكلفة على مر التاريخ

ظهر في السنوات الأخيرة اهتماماً أكثر بحفلات الزفات، حيث أصبحت تكلف مبالغ باهظة، وأصبح الناس في مرحلة من التنافس، حيث أصبح الزوجان ينفقون الكثير من الأموال من أجل اختيار قاعة العرس، والأطعمة، والمشروبات ، والورود، وأيضًا سيارة الزفاف، والديكورات.

وأيضًا تعمل العروس على اختيار أفخم وأفضل فساتين العرس، لتجذب الأنظار في عرسها وأيضًا يختار العريس بدلة رسمية أنيقة.

وهنا نذكر أغلى 10 حفلات زفاف على مر التاريخ:

حفل زفاف الأمير تشارلز وديانا



كلف حفل زفاف الأمير تشارلز وديانا 110 مليون دولار، والذي أقيم عام 1981، وهو يعد من أغلى حفلات الزفاف في العالم،ولم يدم طويلاً، استمر حتى عام 1996.



2. حفل زفاف أقيم عام 2004

أقيم حفل زفاف في باريس عام 2004، لـ "فانيشا ميتال" هي ابنة لاكشمي ميتال، أحد أغنى الرجال في العالم،و أميت بهاتيا، وكلف حفل الزفاف 66 مليون دولار، لكن الزواج لم يدوم وتم الانفصال عام 2013.

3. حفل زفاف دانيال على ولية العهد الأميرة فيكتوريا عام 2010

أقيم حفل زفاف دانيال على ولية العهد الأميرة فيكتوريا في 19 يونيو عام 2010 في كاتدرائية ستوكهولم، ويقال أنه أكبر زفاف حصل في أوروبا بعد زفاف الأمير تشارلز وديانا عام 1981، حيث كلف ما يقارب 3 ملايين دولار.

4. حفل زفاف الأمير بافلوس من اليونان و ماري شانتال ميلر

أقيم حفل زفاف الأمير بافلوس من اليونان و ماري شانتال ميلر في 1 يوليو 1995 في كاتدرائية القديسة صوفيا،كانت تكلفة الحفل سبعة ملايين دولار، وحضره 1400 شخص.





5. حفل زفاف واين روني وكولين مكلولين

أقيم حفل زفاف لاعب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ومهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني والمذيعة التلفزيونية كولين مكلولين، بالقرب من جنوة في إيطاليا عام 2008، بلغت تكلفة الحفل 5 ملايين دولار.

6.تشيلسي كلينتون ومارك ميزفينسكي

كلف حفل زفاف تشيلسي الابنة الوحيدة للرئيس الأمريكي السابق،من صديقها المصرفي مارك ميزفنسكي 5 مليون دولار، وأقيم الحفل الكبير في ضيعة" أستور كورتس"عام 2010.