6 من أهم مشاريع مدينة نيوم السعودية

عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الذكية والمبتكرة، لا تفشل مدينة نيوم السعودية أبدًا في مفاجأتنا! فلقد أصبحت نيوم اليوم المكان الأمثل للاستثمار كونها رائدة للمشاريع المستقبلية التي تتمحور حول بناء نموذج جديد لمعيشة مستدامة ومزدهرة.

إليك 6 من مشاريع نيوم الضخمة وكل ما تحتاج لمعرفته عنها:

ذا لاين

يتضمن جزء من رؤية نيوم السعودية بناء مدينة خالية من الكربون من المتوقع أن تستوعب حوالي 9 ملايين شخص في مساحة يبلغ عرضها 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متر، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متر مربع!

المدينة، المعروفة باسم ذا لاين (The Line) ، ستدار بالكامل بواسطة الطاقة المتجددة وستكون بيئة خالية من الشوارع و السيارات والانبعاثات! يهدف المشروع إلى إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية الإنسان بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.



أوكساچون

يعد مشروع أوكساچون من أهم مشاريع نيوم السعودية فهي الواجهة الصناعية لنيوم حيث ستجمع أوكساچون بين أحدث منهجيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري، لإنشاء مصانع المستقبل التي ستقدم لنا منتجات المستقبل. كما أن أوكساچون سيعتبر وجهة لرواد الأعمال والمبتكرين حيث سيتاح لهم طرح أفكارهم الفريدة من نوعها في الأسواق خلال فترة زمنية أسرع من المتعارف عليه. كما سيكون ميناء أوكساچون الذي سيعمل بأحدث التقنيات حلقة وصل بين نيوم والأسواق العالمية.

تروجينا

كون مدينة نيوم السعودية مشروع كامل ومتكامل على جميع الأصعدة والقطاعات، فمن الطبيعي أن يكون من أهم مشاريعها مخصص لقطاع السياحة والترفيه.

ويوفر مشروع تروجينا أكثر من 3600 غرفة فندقية وشقة ومخيم مجهز بأحدث التقنيات وأكثر من 100 تجربة في الهواء الطلق وفي الداخل بمستوى عالمي لا يضاهي، ومنطقة جبلية بمساحة تتجاوز الـ1400 كم منها 57 كم فقط للمباني.

مشروع الهيدروجين الأخضر

مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر هو مشروع مشترك بين شركة "إينووا" التابعة لنيوم، و"أكوا باور" و "أير برودكتس". من خلال هذا المشروع ، يهدف الشركاء الثلاثة إلى إلى بناء أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر. فعند تشغيل المشروع في عام 2026، ستنتج المنشأة 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "تيسينكروب"، إضافة إلى إنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تكنولوجيا تعتمدها شركة "أير برودكتس"، وإنتاج 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية "هالدورتوبسو". ومع إنجاز المشروع بالكامل، سوف يسهم في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين طنٍ سنوياً.

مركز لابتكار وتطوير الهيدروجين (HIDC)

تقود "إينووا" أيضًا الطريق لإنشاء أول مركز لابتكار وتطوير الهيدروجين HIDC على مستوى المنطقة. وذلك بهدف تسريع نقل التقنيات الجديدة من المختبرات واستخدامها في السوق وتطوير الأعمال التجارية ذات العلاقة بالهيدروجين وإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه ونقله. بالإضافة إلى استخدام تقنية خلايا وقود الهيدروجين ، ستعمل HIDC أيضًا مع أرامكو على تطوير الوقود الصناعي.

نظام التنقل العمودي

بدأت نيوم وشركة فولوكوبتر "Volocopter" العمل معًا لتطوير أول نظام تنقل عمودي عام في العالم. وسيدمج المشروع المشترك خدمات التاكسي الجوي والخدمات اللوجستية مع منظومة نيوم للتنقل العام المتعدد الوسائط والخالي من الانبعاثات.

وستكون الشركة الجديدة هي المشغل الوحيد لطرق النقل العام الأولية في نيوم، وستعمل على تمكين نظام eVTOL الخاص بخدمات الهبوط والإقلاع الكهربائي وتقديم خدمات التنقل العمودي بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والنقل في الحالات الطارئة ولأغراض السياحة.