مشروع تروجينا في نيوم : كل ما تريد معرفته عن الوجهة الأولى في العالم

بدأت المملكة العربية السعودية الترويج لـ مشروع تروجينا في نيوم، ذلك المشروع الذي سيضع السعودية في صدارة الدول المستقطبة لـ السياحة الجبلية بمنظوماتٍ آمنةٍ وصديقةٍ للبيئة.

ويأتي مشروع تروجينا في نيوم، أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 والتي أطلقها ولي العهد ورئيس مجلس إدارة نيوم الأمير محمد بن سلمان للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مشروع تروجينا إلى تحويل هذه المنطقة الجبلية إلى المكان الأمثل للسكان والسياح على حد سواء حيث يمكن العيش أو العمل أو قضاء عطل بكل راحة وأمان.

ويوفر مشروع تروجينا أكثر من:

أكثر من 3600 غرفة فندقية وشقة ومخيم مجهز بأحدث التقنيات

أكثر من 100 تجربة في الهواء الطلق وفي الداخل بمستوى عالمي لا يضاهي

ومنطقة جبلية بمساحة تتجاوز الـ1400 كم منها 57 كم فقط للمباني

مشروع تروجينا في نيوم

على مدار 12 شهرًا، يسمح مشروع تروجينا لسكان وضيوف وزوّار نيوم أن يحظوا بتجارب مثالية في منطقة تتحد فيها المناظر الطبيعية الخلابة مع أنشطة ذات أسلوب استثنائي وفريدة من نوعها.

وتوفر أقسام مشروع تروجينا المتنوعة تجارب مصممة بعناية تذهل كل من يراها فهي تجمع بين الابتكارات الهندسية والفن المعماري الافتراضي وهو الأسلوب الذي تتميز به نيوم التي تعد الوجهة الأولى من نوعها على وجه الأرض.

وتم تقسيم الفعاليات في مشروع تروجينا وفقًا لدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية في موسم الشتاء، بينما تكون درجات الحرارة مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة.

ونظرًا لهواء نيوم المنعش النقي ومناظرها الخلابة، لن تكتفي تروجينا بكونها وجهةً سياحيةً مدهشةً، بل ستغدو وجهةً مثاليةً للعيش والعمل.

موقع مشروع تروجينا

يقع مشروع تروجينا في نيوم، أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدًا على بُعد 50 كم من ساحل خليج العقبة.

كما يقع المشروع على مسافة سفر لا تتجاوز الـ 4 ساعات بالنسبة لـ 40 % من سكان العالم ويخدمها 3 مطارات دولية قريبة:

مطار خليج نيوم

مطار تبوك

مطار العقبة

أقسام مشروع تروجينا

يضم مشروع تروجينا ستة أحياء مطوَّرة بأسلوب استثنائي، وهي:

المرصد: وهي منطقة جبلية عالية تمنح زوارها إطلالة رائعة على المنطقة المحيطة خلال النهار، في المساء يمكن مشاهدة السماء المرصعة بالنجوم في أجواء تحيط بها الفخامة والرفاهية.

البحيرة: صممت بدقة على قمم الجبل لتكون القلب النابض لتروجينا، وتتميز بمنطقة عامة واسعة ومساحات خارجية مذهلة فهي مكان مثالي لإقامة الفعاليات الترفيهية والتجمعات العائلية الممتعة والرياضات المائية.

ذا باو: عالمًا مخفيًا تحت البحيرة ويتميز بمساحات هائلة قابلة للتكيف يمكن استخدامها لاستضافة الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية والفنية وحفلات الزفاف، كما يضم فندق 5 نجوم ومساكن ومطاعم فاخرة.

القصور الفخمة: قصور صُممت لتفي باحتياجات أصحابها وتحاكي بيئتها المحيطة والتي تقع في مواقع استراتيجية لتقدم لمالكيها معيشة مذهلة تفوق لخيال.

محمية الحياة البرية: تتميّز بسحر جمال الطبيعة وتزخر بأنواع الكائنات البرية وتقع فيها منتجعات راقية بالقرب من المواقع الأثرية الجبلية العتيقة وتجمع بين ميزات التجهيزات الرقمية والواقع المعزز.

ذا فولت: وهي بوابة تروجينا وهي عبارة عن قرية عمودية تربط الواقع والعالم الافتراضي، وتقدم تجارب فريدة في مناخ رائع ومساحة خضراء ومسطحات مائية وهندسة معمارية مبتكرة.

قرية التزلج: توفر القرية التي تقع على ارتفاع 2400م فرصة للتزلج على المنحدرات الجبلية في مسارات فريدة، وفي الليل ستتحول إلى مركز يقدم الأنشطة الترفيهية والفعاليات وتأمل النجوم وتقديم الأطعمة الفاخرة، وفندق من فئة الخمس نجوم.

نشاطات مشروع تروجينا

وعلى مدار 12 شهرًا، سيُقدم مشروع تروجينا عددًا من الأنشطة والفعاليات والتي يجري تقسيمها وفقًا للحالة الجوية في تلك الفترة من السنة:

موعد افتتاح مشروع تروجينا

ذكر الموقع الرسمي لـ مشروع تروجينا بأن العمل عليه سينتهي بحلول عام 2026م.

موسم الرفاهية / سبتمبر - نوفمبر

قمة حول قطاع الرفاهية

مؤتمر حول الطب البديل

أسبوع الاستكشاف

منتجع يوغا

إقامة فنية

إقامة ترفيهية

موسم الشتاء / ديسمبر - مارس

التزلج على المنحدرات

التزلج على الثلوج

أسبوع الموضة الشتوية

التزلج السريع

مهرجان موسيقي

مهرجان سينمائي

موسم المغامرة / مارس - مايو

تدريب التنفس من مُرتفَع

سباق ترايثلون الثلاثي

منتجع يوغا

ركوب الدراجات في الجبال

الطيران الشراعي

موسم البحيرة / مايو – سبتمبر

مهرجان موسيقي

مهرجان طعام

معرض فني

أسبوع ثقافي

عروض فنية بالإضاءة

صور وفيديوهات لـ مشروع تروجينا

السياحة في نيوم

سئم البعض من الأماكن السياحية المعتادة، والآن حان الوقت لاكتشاف الجديد، السياحة في نيوم متنوعة وجذابة، فهي كنز يجب اكتشافه.

نيوم محاطة بالجبال، وهذا يؤدي إلى حياة صحراوية جديدة يمكنك قضاء بضعة أيام فيها، تخييمًا وتسلقًا ورحلات سفاري، وحياة جديدة تجسد معاناة وقساوة الحياة الجبلية ومتعتها في نفس الوقت.