6 نصائح لزيادة فرصك في الحصول على ترقية في العمل

بالنسبة لبعض الناس، الوظيفة هي أكثر من مجرد وسيلة لكسب المال. بينما يبدأ معظمنا حياته بوظائف بدوام جزئي لا نهتم كثيرًا بالتقدم الوظيفي فيها، بينما نكبر، فإننا نميل جميعًا إلى أن نحصل على ترقية جيدة في العمل.

نظرًا لأنك وصلت إلى هذه الصفحة، فمن المحتمل أنك كنت تعمل بجد لسنوات، وتعمل لساعات إضافية لأشهر، وتقوم بكل واجباتك في العمل على أكمل وجه.

ومع ذلك، لا يبدو أن هناك ترقية في طريقها إليك. وقد تعتقد أن حياتك المهنية وصلت إلى طريق مسدود. لسوء الحظ، لا يكفي العمل الجاد دائمًا لتأمين حصولك على ترقية في العمل. للوصول إلى هذا الإنجاز الوظيفي الجديد، يمكنك اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين فرصك في الحصول على ترقية في العمل. في حين أن شروط التقدم قد تختلف من شركة إلى أخرى، يمكنك وضع نفسك على قائمة الترقية في العمل باتباع بعض هذه النصائح.

في هذه المقالة، سنستعرض 6 نصائح ممتازة لزيادة فرصك في الحصول على ترقية في العمل.

6 طرق لزيادة فرصك في الحصول على ترقية في العمل



1. إظهار مهاراتك القيادية

مع تقدمك في حياتك المهنية، سوف تحتاج إلى تعزيز قدراتك القيادية باستمرار. من خلال أدائك المهني، قد تصبح نموذجًا يحتذى به لزملائك في العمل وتكسب احترامهم. أظهر لمشرفك أنه يمكنك قيادة وتحفيز أعضاء فريقك كلما سنحت الفرصة.

بدلاً من الالتزام بالأعمال الروتينية، يُظهر الموظفون الذين يرتقون إلى مستوى التحدي صفات قيادية واعدة مثل امتلاك مستويات عالية من التحفيز الذاتي والمبادرة والمساءلة. ستزيد من فرصك في الحصول على ترقية في العمل من خلال إثبات امتلاكك لقدرات وسمات القائد الناشئ.

2. اجعل نفسك ذا قيمة قدر الإمكان

تأكد من أن كل ما تفعله في العمل يعكس باستمرار الهدف الأساسي للمؤسسة التي تعمل بها. لكي تتم ترقيتك، يجب أن تكون "شخص ذو قيمة للشركة". ثقف نفسك، وتعرف على شركتك، وقطاعك، وكيف يناسبك الدور الوظيفي. بعد ذلك، حدد معوقات سير العمل واقترح الحلول. بصريح العبارة، اعتبرها شركتك.

يعد حل المشكلات التي يتجنبها الآخرون استراتيجية رائعة للتقدم بسرعة. ابحث عن المشاكل وأوجه القصور أو الصعوبات في مؤسستك. ثم ركز جهودك على تحسين تلك المجالات. مع أدائك رائع في كل عمل تقوم به ستجعل نفسك لا غنى عنك للشركة ومنافسًا رئيسيًا للترقية.

3. التركيز على تطوير وتنمية شخصيتك

يعتمد النجاح في الحصول على ترقية على مدى جودة مهاراتك في تطوير نفسك. من الضروري زيادة معرفتك وخبراتك في المجالات التي تعتبر مهمة لمؤسستك إذا كنت ترغب في الحصول على ترقية. في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، أصبح من الأسهل على العاملين الحصول على تدريب إضافي عبر الإنترنت لا يتعارض مع مناصبهم الحالية.

4. اطلب رأي مشرفك

تعتبر علاقة العمل الجيدة مع رئيسك ميزة. اجتمع مع مديرك بشكل متكرر لمناقشة مسار حياتك المهنية وتطورك. ركز على الأهداف قصيرة المدى واتخذ التدابير اللازمة لتحقيقها. أخبر مديرك أنك تريد أن تتعلم كيف تكون أكثر فاعلية في العمل. ابحث عن تعليقات صادقة منها/ منه حول كيفية مقارنتك بالموظفين ذوي المستوى الأعلى في شركتك.

اجعل رئيسك على اطلاع دائم في جميع الأوقات. عندما يتعلق الأمر بتقدمك المهني داخل المنظمة ، فهو أو هي نقطة اتصالك الأولية. قم بعمل قائمة بجميع إنجازاتك وأرسلها إلى مشرفك.

5. التشبيك

نحن لا نعيش في مجتمع مثالي حيث يتم تحديد جميع الترقيات حسب الجدارة. من الشائع أن تؤثر سياسات المكتب على من يتم ترقيته ومن لا يتم ترقيته. للتقدم إلى المستوى التالي من حياتك الوظيفية، فإن مهاراتك في التشبيك مع الأشخاص لها نفس القدر من الأهمية. استخدم وحسن مهاراتك في التعامل مع الآخرين. "الأمر لا يتعلق بما تعرف، ولكن من تعرف"، كما يقول المثل القديم. لا فائدة من إجهاد نفسك بالعمل إذا لم يتم ملاحظة جهودك، لذا ضع في اعتبارك من هو الشخص الأساسي في شركتك وابذل قصارى جهدك لإثارة إعجابه.

6. أظهر قدرتك على تحمل المزيد من المسؤوليات



يمكن أن يكون تعبك للحصول على ترقية عملية مجزية للغاية ولكنها صعبة بالفعل، فأنت لا تريد أن تكون ذلك الشخص الذي يركض في المكتب كالمجنون، ويرد على رسائل البريد الإلكتروني في الساعة 3 صباحًا، لكنك تريد أن تأخذ المزيد من المهام والمسؤوليات بطريقة تعرض مهاراتك لا تبين نقاط ضعفك.

إن استعدادك لتولي واجبات جديدة يدل على حماسك لمساعدة قسمك ومؤسستك على الازدهار. سيعزز هذا من قيمتك في المؤسسة من خلال إبراز مجموعة مواهبك ومهاراتك التي توفر قيمة للمؤسسة. من خلال القيام بذلك ، يمكنك إخبار الإدارة أنك على استعداد لتولي المزيد من المهام وأنك قادر على تحمل المزيد من المسؤولية.