70 مليار دولار قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي

بعض الدول العربية استطاع أن يحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل نسبة 10 في المائة من الكهرباء المنتجة فيها.

قال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عيسى بن هلال الكواري، إن القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 غيغاواط، مقدراً قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي بحوالي 70 مليار دولار.

وأضاف الكواري في كلمته أمام المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء المنعقد في الأردن أن معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة بلغ ما بين 6 إلى 8 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات إنتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي.

وتابع أن بعض الدول العربية استطاع أن يحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل نسبة 10 في المائة من الكهرباء المنتجة فيها.