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70 مليار دولار قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي

70 مليار دولار قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي
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