729 مليون ريال استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في 24 شركة سعودية مدرجة

استثمر الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم 194 مليون دولار "729 مليون ريال" في 24 شركة سعودية بنهاية العام الماضي 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، تصدر بنكا الأهلي التجاري وسامبا، أكبر الشركات أو المصارف السعودية، التي يستثمر فيها الصندوق السيادي النرويجي بنهاية 2020 من حيث القيمة السوقية، بقيمة 120 مليون ريال "0.09 في المائة من الأهلي" و71.8 مليون ريال "0.12 في المائة من سامبا" على التوالي.

تلاهما مصرف الراجحي وبنك الجزيرة بقيمة 62.2 مليون ريال "0.03 في المائة من المصرف" و56.1 مليون ريال "0.5 في المائة من البنك" على التوالي.

خلفهم جاءت شركة "سيرا" بقيمة 50.6 مليون ريال "0.89 في المائة من الشركة"، وشركة لجام (وقت اللياقة) بـ50.5 مليون ريال "1.25 في المائة من الشركة".

ووفقا لأكبر الحصص، تصدرت شركة ملاذ بنسبة ملكية 1.9 في المائة، ثم شركة لجام بـ1.25 في المائة، ثم شركة ولاء بنسبة ملكية 1.23 في المائة، وشركة الحمادي 1.04 في المائة.

وكانت استثمارات الصندوق قد بلغت 415.5 مليون دولار "1.56 مليار ريال" في 37 شركة سعودية بنهاية 2019، بما يعني تراجعها 53 في المائة العام الماضي.

وفي 2018، بلغت استثمارات الصندوق في سوق الأسهم السعودية نحو 3.9 مليار ريال موزعة على 44 شركة، مقابل 3.1 مليار ريال موزعة على 42 شركة في 2017.

وحسب التقرير السنوي للصندوق، حقق الصندوق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9 في المائة في 2020 أو ما يعادل 1.07 تريليون كرونة نرويجية "122.7 مليار دولار" على الرغم من جائحة كورونا، و72.8 في المائة محفظة الصندوق مستثمرة في الأسهم، التي استفادت بشكل كبير من الارتفاعات الماراثونية في 2020.

ويملك الصندوق حصصا في 9200 شركة ويملك ما يعادل 1.5 في المائة من رسملة السوق العالمية.

وأوضح مدير الصندوق نيكولاي تانجن أن "شركات التكنولوجيا سجلت أعلى عائد في 2020 بمكاسب بلغت 41.9 في المائة".