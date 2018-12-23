760 ألف دولار متوسط سعر المنزل في دبي في 2018

يبلغ متوسط سعر المنازل في دبي الآن 2.78 مليون درهم (760 ألف دولار) بعد انخفاض الأسعار بأكثر من 1% في نوفمبر، وفقاً لبحث جديد.

وقالت “بروبيرتي مونيتور”، منصة الاستشارات العقارية من “كافنديش ماكسويل”، إن نمو أسعار المنازل السنوي في دبي قد تباطأ بنسبة 6.8 في المائة، في حين انخفضت الأسعار بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري.

وأظهر مؤشر أسعار المنازل في دبي لشهر نوفمبر أن الانخفاض السنوي في أسعار المنازل كان أكثر وضوحاً في مجتمعات مثل المرابع العربية والإمارات ليفنج وجزر الجميرا وحدائق ديسكفري، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 7 في المائة في المتوسط.

وفي أكتوبر / تشرين الأول، تفوقت عمليات نقل السوق الثانوية للفلل على النشاط خارج الخطة، كما شوهد من نوفمبر 2017 فصاعداً.

ومع ذلك، أضاف التقرير أنه بالنسبة للشقق، استمرت عمليات النقل خارج الخطة بالهيمنة، على الرغم من أن حجم عمليات النقل للشقق قيد الإنشاء انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي، بحسب أريبيان بيزنس.

كما أظهر المؤشر أن أسعار المنازل في دبي خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر كانت أقل بنسبة 4.4 في المائة عن الربع السابق.

ووفقًا لمؤشر أسعار المنازل، انخفضت أسعار الشقق والفلل / المنازل بنسبة 12% و 14% على التوالي منذ سبتمبر 2015.

وكان متوسط سعر الشقة 1.9 مليون درهم، في حين بلغ متوسط سعر الفيلا / تاون هاوس 4.8 مليون درهم في نوفمبر مقارنة مع 2.1 مليون درهم و 5.5 مليون درهم على التوالي في سبتمبر 2015.

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