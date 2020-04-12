8 ملايين فرنسي في بطالة جزئية

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو، أمس، أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين، أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع.

وغردت الوزيرة: «إلى هذا اليوم يستفيد ثمانية ملايين موظف وأكثر من 700 ألف مؤسسة من البطالة الجزئية».

وأضافت أن هذا الرقم يمثل «أكثر من ثلث الموظفين في القطاع الخاص».

والبطالة الجزئية تتيح للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70% من الراتب الإجمالي و84% من الراتب الصافي.

وباتت الدولة تتكفل به كلياً حتى معدل راتب إجمالي بـ4.5 مرة من الحد الأدنى للأجور (1539 يورو لـ35 ساعة عمل في الأسبوع) ما يمثل 95% من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل.

وأعلنت الوزيرة الجمعة لإذاعة «آر أم سي» وقناة «بي أف أم تي في» أن هذه التكلفة المتقاسمة بين الدولة والهيئة التي تدير ضمان البطالة «ستكون عالية جداً وتزيد عن 20 مليار يورو» معتبرة أنه «استثمار يستحق القيام به» تفادياً لعمليات صرف جماعية.