871 مليار درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال أغسطس

بلغت قيمة التحويلات المالية بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، 781.2 مليار درهم خلال أغسطس 2019، منها 544.4 مليار درهم تحويلات مالية تمت بين البنوك العاملة بالدولة، و236.8 مليار درهم تحويلات عملاء البنوك، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

ما يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في كافة قطاعات الأعمال عند مستويات جيدة، تبشر بتعزيز بوادر الانتعاش في المرحلة المقبلة. وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة غلوبل للأسهم والسندات: «لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في ملاءة العملاء خلال العام 2019، وقدرة أكبر على الوفاء بالالتزامات والدفع».

وأوضح أن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل وتحفز الشركات والمستثمرين على التوسع الاستثماري، وزيادة الإنفاق استعداداً لدورة اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال: إن توفر السيولة الكافية لدى العملاء، يعتبر الشرط الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد، وهي مقدمات للنمو والانتعاش.

وسجل نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تداول 1.771 مليون شيك بلغت قيمتها الإجمالية 82.6 مليار درهم، خلال أغسطس الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال 8 أشهر، منذ بداية العام 2019، نحو 17.086 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 805 مليارات درهم تقريباً.

ولم يطرأ أي تغيير على رصيد الإيداعات النقدية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، والتي ظلت ثابته عند مستوى 20.06 مليار درهم في أغسطس 2019 دون تغيير عن رصيدها في يوليو الذي سبقه، وأما السحوبات النقدية من المصرف المركزي فقد انخفضت قليلاً إلى 19.6 مليار درهم الشهر الماضي، مقارنة مع 20.5 مليار درهم في يوليو 2019.

وبلغ إجمالي السحوبات النقدية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 نحو 151 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 145.4 مليار درهم خلال نفس الفترة. ويعمل في دولة الإمارات 61 مصرفاً، منها 22 بنكاً وطنياً و27 بنكاً أجنبياً و11 بنكاً للأعمال، وبنك استثمار واحد، و25 شركة استثمار مالي، و27 شركة تمويل و140 شركة صرافة. ويقدر عدد عملاء البنوك بالدولة بأكثر من 6 ملايين عميل.