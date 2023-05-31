9 من اثرياء العالم عاشوا في الامارات وضمتهم قائمة فوربس..تعرف عليهم

يعيش العديد من الأثرياء الذين يتمتعون بثروات هائلة ويحققون نجاحات استثنائية في مجالات متنوعة في الشرق الأوسط. تتربع هذه الشخصيات البارزة على قائمة أثرياء فوربس، وتشهد ثرواتهم المدهشة على نجاحاتهم الاقتصادية والتجارية.

يديروت ثروات تقدر بـ 35.6 مليار دولار..

«فوربس»: 9 مليارديرات يقيمون في دولة الإمارات

للتفاصيل: https://t.co/lGdmsBahJS#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/H11xO1JDNC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 21, 2023

عاشوا في دول عربية ولكنهم ليسوا عرب

هؤلاء ليسوا من أصحاب الجنسيات العربية ولكنهم جمعوا ثرواتهم فيها وعاشوا فيها سنين طوال، وخصيصا في دولة الامارات العربية المتحدة. في هذا التقرير سنسلط الضوء على تسعة منهم، حسب ما جاء في قائمة فوربس للعام الحالي 2023.

الاثرياء التسعة حسب قائمة فوربس

نشرت مجلة «فوربس الشرق الوسط» تقريراً، رصدت فيه قائمة ضمت تسعة من أصحاب المليارات يقيمون جميعاً في دولة الإمارات.



وضمت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» كلاً من الملياردير بافيل دوروف (38 عاماً) بصافي ثروة في عام 2023 يبلغ 11.5 مليار دولار.



ويُعد دوروف الروسي، أصغر أثرياء الشرق الأوسط… pic.twitter.com/TuKETLERsd — ‏🇦🇪⠱⠍⠙⠡ (@QueenHBl) May 22, 2023

من بين هؤلاء الأثرياء الشهيرين، يبرز بافيل دوروف، روسي الجنسية، والملقب بعبقرية التكنولوجيا، الذي أسس تطبيق تيليغرام، وهو يعد واحدًا من أكبر تطبيقات التراسل في العالم. ثروته تقدر بحوالي 11.5 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أثرياء الشرق الأوسط الأكثر ثراءً.

يأتي في المرتبة الثانية يوسف علي، هندي الجنسية، والمدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، وهي شركة تجزئة كبرى. يُقدر ثروته بحوالي 5.3 مليارات دولار، ويرجع نجاحه إلى استراتيجيته الرائعة في مجال التجزئة.

ومن بين الأثرياء الآخرين البارزين في الشرق الأوسط، نجد ميكي جاغتياني، الذي يرأس مجموعة Landmark Group في قطاع التجزئة، ورافي بيلاي، مؤسس مجموعة RP Group في قطاع الإنشاءات. تقدر ثروتهما بحوالي 5.2 مليارات دولار و3.2 مليارات دولار على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك صني فاركي، رائد الأعمال الهندي ورئيس مجموعة جيمس التعليمية، ثروته تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، الى جانب شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة في قطاع الرعاية الصحية، وتاكسين شيناواترا، رئيس وزراء سابق لتايلاند ورجل أعمال ناجح، تقدر ثروته تقدر بحوالي 2.1 مليار دولار.

الهنود يتربعون على عرش قائمة الأثرياء

وجاء ضمن القائمة أيضا، بي إن سي مينون، هندي الجنسية، ومالك مجموعة شوبا العقارية، تقدر ثروته بحوالي 1.6 مليار دولار، وساكيت بورمان، هندي الجنسية ايضا، وينتمي إلى عائلة بورمان.

ويرث بورمان حصة أقلية في شركة دابر للسلع الاستهلاكية، وتقدر ثروته تقدر بحوالي 1 مليار دولار.

نجاحاتهم تلهم الكثيرين

بفضل نجاحاتهم المذهلة وثرواتهم الضخمة، يعتبر هؤلاء الأثرياء قصصًا ملهمة للعديد من الأشخاص في المنطقة.

تجسد هذه الشخصيات الريادية القدرة على تحويل الفرص إلى واقع مزدهر، وتوفير الوظائف والازدهار الاقتصادي لمجتمعاتهم. تعكس نجاحاتهم أيضًا الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال كأدوات لتحقيق الريادة والنمو الاقتصادي.