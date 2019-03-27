“AMP for Email” الجديدة من Gmail ستجعل الرسائل أكثر ديناميكية

في يوم الثلاثاء، أعلنت Google عن “AMP for Email”، وهي طريقة جديدة للمطورين لجعل رسائل البريد الإلكتروني أكثر تفاعلًا ومساعدة المستلمين على إكمال المهام بسرعة أكبر من البريد الوارد الخاص بهم.

AMP، أو صفحات الجوال المتسارعة، شيء موجود على Google لفترة من الوقت، فعلى سبيل المثال، قد ينقلك فتح قصة إخبارية مباشرةً من صفحة بحث Google إلى إصدار AMP لتلك القصة التي يتم تحميلها مباشرةً في علامة التبويب نفسها بدلاً من فتح قصة جديدة، ويمكنك قراءة القصة والإغلاق من صفحة AMP للعودة إلى حيث كنت من قبل.

ستتيح AMP for Email للمرسلين وضع محتوى تفاعلي ومفيد في الرسائل بدلاً من مطالبة المستخدمين بالانتقال إلى صفحة ويب أخرى.

وتتضمن بعض الأمثلة التي استخدمتها Google رسائل بريد إلكتروني Pinterest تتيح للمستخدمين حفظ العناصر من داخل رسالة بريد إلكتروني مباشرة.

يمكنك أيضًا استعراض غرف الفنادق من داخل بريد إلكتروني أو الاحتفاظ بعلامات تبويب في سلسلة رسائل تعليق محدّثة في بريدك الوارد مباشرةً.

يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني AMP سيتم دعمها ليس فقط بواسطة Gmail، ولكن من خلال Outlook و Yahoo! و Mail.Ru .

وبصرف النظر عن Pinterest، أدرجت Google أيضًا Booking.com و Nexxt و redBus باعتبارها بعض الخدمات الأخرى التي تستخدم بالفعل ميزات AMP الجديدة في منشور على مدونة G Suite.

ستغطي النسخة الأولية فقط رسائل البريد الإلكتروني التي يتم عرضها في متصفح الويب، مع دعم Gmail للجوال قريبًا.

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