Apple تعلن عن هاتفها الجديد Phone SE 2022: موعد طرحه في الأسواق - وأسعاره

كشفت شركة Apple للتكنولوجيا عن منتجاتها الجديدة تابلت iPad Air M1، الجهاز المكتبي Apple Studio وهاتف ايفون iPhone SE 2022 من خلال مؤتمرها الأول في عام 2022.

وفي هذا المقال نتطرق بشكل خاص إلى مواصفات هاتف iPhone SE 2022 وألوانه وأسعاره:

حجم + وزن iPhone SE 2022:

العرض: 67.3 مم

الطول: 138.4 مم

العمق: 7.3 مم

الوزن: 144 غم

مواصفة شاشة الجهاز الجديد iPhone SE 2022

شاشة Retina HD

شاشة LCD مقاس 4.7 إنش (قطريًا) باللمس المتعدد Multi‑Touch وتكنولوجيا IPS

وضوح 1334 × 750 بكثافة 326 بكسل لكل إنش

نسبة التباين 1400:1 شاشة True Tone

شاشة بمجموعة ألوان كبيرة

الحد الأقصى للسطوع 625 شمعة/المتر المربع

طبقة مقاومة للزيوت

بصمات الأصابع

مواصفات الكاميرا في الهاتف الجديد:

كاميرا 12MP

فتحة عدسة ‏ƒ/1.8

تكبير/تصغير رقمي لغاية 5x

نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور

ميزة ضبط العمق

إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات

تثبيت بصري للصور

عدسة سداسية العناصر

فلاش True Tone بتكنولوجيا LED

تصوير بانورامي (لغاية 63MP)

غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي

ضبط تلقائي للعدسة مع Focus Pixels

Deep Fusion

ميزة HDR 4 الذكية للصور

أنماط فوتوغرافية

تثبيت تلقائي للصور

نمط التصوير المتتابع

تحديد الموقع الجغرافي للصور

تنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG

الطاقة والبطارية للهاتف الجديد من Apple:

تشغيل الفيديو: لغاية 15 ساعة

تشغيل الفيديو (عبر الإنترنت): لغاية 10 ساعات

تشغيل الصوت: لغاية 50 ساعة

إمكانية الشحن السريع: شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة8 مع محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى

بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏

شحن لاسلكي (يعمل مع شواحن Qi‏9)

الشحن من خلال كابل ‏USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة

سعة التخزين المتوفرة للهاتف الجديد:

‏

GB‏‏‏‏64

128GB‏

256GB ‏

الألوان المتوفرة للهاتف الجديد:

الاسود

الأبيض

الأحمر

أسعار الهاتف الجديد:

مصر: 6,900 جنيه مصري

المملكة العربية السعودية: 1,635 ريال سعودي

الإمارات: 1,605 درهم إماراتي

العراق: 636,000 دينار عراقي

سعر الهاتف بالدولار 435 دولار أمريكي

سيتوفر الهاتف في الأسواق يوم الجمعة 19 مارس