Huawei تعتزم الكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي “Mate Xs” في فبراير 2020

وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Huawei ريتشارد يو ، الذي تحدث إلى Frandroid، ستكشف Huawei النقاب عن هاتفها الذكي القابل للطي من الجيل التالي، Huawei Mate Xs، وذلك خلال المعرض التجاري العالمي “Mobile Mobile Congress”، الذي يقام في الفترة من 24 إلى 27 فبراير في برشلونة.

يعد جهاز Mate Xs خلفا لهاتف Huawei القابل للطي الأول Mate، الذي يكلف 2400 دولار، وسيكون له مفصلات أفضل وشاشة أكثر مقاومة وشريحة Kirin 990 الجديدة من Huawei.

تم الكشف عن جهاز Mate X في فبراير 2019، ولكن بعد عدة تأجيلات، تم إطلاقه في نوفمبر، ولكن فقط في الصين، وقد كان جهازا واعداً، يتميز بتصميمه الرفيع والأنيق، وشاشة جميلة ومواصفات قوية، إلا أنه تأثر بسبب مشكلات Huawei مع الولايات المتحدة، والتي جعلت هواتف Huawei الجديدة غير صالحة للاستخدام خارج الصين.

تذكر Frandroid أيضا أن الشركة تخطط أخيرا لإحضار Mate Mate القابلة للطي إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2020.

كما أخبر يو Frandroid أن Huawei ملتزمة ببناء المزيد من الهواتف القابلة للطي في المستقبل، وسيتم تحسينها من حيث الوزن، فهو يعتقد أن هذه الهواتف يجب أن تكون أخف وزناً من الطرز المتاحة حاليا.

على الرغم من البداية الصعبة، ظهرت الهواتف القابلة للطي أخيرا، حيث أطلقت موتورولا مؤخرا Razr القابل للطي، وستصدر Samsung هاتفها Galaxy Fold بطراز ثان قابل للطي رأسيا.