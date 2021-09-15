آيفون 13 وساعة أبل 7 وآيباد 9… أبرز منتجات أبل في مؤتمرها السنوي

كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي لعام 2021 الذي حمل اسم "كاليفورنيا ستريمنغ" وعقد بشكل افتراضي للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا عن أجهزة آيفون 13 وساعة آبل الجيل السابع والعديد من أجهزة آيباد.



أبرز منتجات آبل في مؤتمرها السنوي لعام 2021

سلسلة هواتف آيفون 13(Iphone13)

أزاحت شركة أبل الستار بشكل رسمي في مؤتمرها السنوي لعام 2021 عن سلسلة هواتف آيفون 13 (Iphone13)، حيث تضمنت آيفون 13 وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

جاءت السلسلة الجديدة من هواتف آيفون 13 (Iphone13)، بإحداث تغييرات على الكاميرا والمعالج بدلاً من تغييرات التصميم الرئيسية.

وضم كل من آيفون 13 وآيفون 13 ميني معالج "إيه 15" بايونك (A15 Bionic)، الذي يتميز بوجود أنوية مع معالج غرافكس 4 أنوية، و معالج ذكاء صناعي 16 نواة، ويأتي معالج إيه 15 بايونك بتشغيل ميزات جديدة مثل الرصد التلقائي عندما تكون كاميرا الهاتف موجهة نحو نص.

وأيضًا جاء كلاً من الإصدارين آيفون 13 وآيفون 13 ميني بأداء أفضل في الكاميرا

وتوفر شاشات Super Retina XDR OLED نسبة تباين مذهلة للحصول على لون أسود أكثر واقعية،وأكثر سطوعاً بنسبة 28% من الخارج يصل إلى 800 شمعة/المتر المربع ، وواجهة أكثر متانة Ceramic Shield، حيث تأتي الشاشات بمقاسات كالتالي 6.1 إنش مقاس 5.4 إنش وتميز زجاج الهواتف أنه أقوى زجاج في أي هاتف ذكي على الإطلاق.

وتميزت كاميرا الآيفون 13 بدعمها وضعية التصوير السينمائي في الفيديو، وعدسة 12Mp مع فتحة f/1.5.

جاء الإصدارين آيفون 13 وآيفون 13 ميني بخمسة ألوان وهي اللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم، وPRODUCT) RED)‏‏.

وأيضًا يتميز كل من آيفون 13 وآيفون 13 ميني بتجربة 5G متطورة، ومقاومة كل من آيفون 13 وآيفون 13 ميني للمياه والأتربة ضمن تصنيف IP68 ، وأيضًا كلاهما مصمم للحماية من انسكاب السوائل المعروفة.

وأوضحت شركة آبل أن البطارية في كل من آيفون 13 وآيفون 13 ميني شهدت تحسينات أكثر فعمر البطارية أفضل بفضل شريحة A15 Bionic، والبطارية بحجم أكبر، وأيضًا أحدث تغييرات في استهلاك الطاقة الناتجة عن الدمج المتكامل للمكونات والبرامج.

حيث بطارية الآيفون 13 تدوم طوال اليوم وستكون أفضل من جهاز آيفون 12 بزيادة 2.5 ساعة للآيفون 13، وزيادة 1.5 ساعة للآيفون 13 ميني.

سيكون سعر آيفون 13 نفس سعر آيفون 12 ،حيث سيبدأ من 699 دولارا، ويأتي بـ3 سعات: 128 و256 و512 غيغا.

وأهم مواصفات آيفون 13 برو أنه يضم معالج A15 ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هيرتز ،وميزة ProMotion، و متوفر بحجم 6.1 و6.7 انش،و العدسات توفر خاصية التصوير الليلي.

وسيكون سعر آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس هي نفس الأسعار السابقة للإصدارات آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، وتبدأ من 999 دولارا لآيفون 13 برو، و1099لآيفون 13 برو ماكس، لكن يتميز الهاتف بتوفر سعة جديدة بسعة تيرابايت واحد.

يمكن طلب سلسلة هواتف آيفون 13 من موقع شركة أبل بداية من يوم الجمعة، على أن يتم طرحه في الأسواق بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ساعة آبل 7 (Watch Series 7)

أعلنت شركة آبل عن توفر ساعة آبل 7 (Watch Series 7) في نسختين - 41 ملم و 45 ملم ، بزيادة من 40 و 44 ملم في إصدارات Apple Watch السابقة، وكان التغيير الأبرز في ساعة آبل 7 (Watch Series 7)، حيث تم تغيير الغلاف الكلاسيكي المنحني الذي كان يميز شركة آبل منذ أول ساعة لها، وعملتها على نفس تصميم هواتف iPhone 6/7/8 بإطارها المنحني قليلاً، بينما بقي التاج الدوار والزر الجانبي دون تغيير .

حيث جاءت ساعة آبل (Watch Series 7) بتصميم أكبر من السابق، وحجم الشاشة أكبر وأنحف،،وتحتوي Watch Series 7 على مجموعة شرائح S7 جديدة من شأنها ضمان أداء سريع وسريع للساعة.

ويوجد في ساعة آبل 7 (Watch Series 7) واجهتين جديدتين تضفي الإنصاف على شاشة OLED الكبيرة، حيث تضم واجهة كريستال أقوى وأكثر مقاومة للخدوش.

وساعة آبل 7 (Watch Series 7) هي أول ساعات آبل التي تحصل على شهادة IP6X في مقاومة الغبار، كما أنها مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

وعمر بطارية ساعة آبل 7(Watch Series 7)أفضل حيث تحتوي على خلية بطارية أكبر من ساعات آبل السابقة.

لاتزال شركة آبل تهتم بالأدوات الهامة في الصحة والعافية، حيث جاءت ساعة آبل 7(Watch Series 7) مزودة بمستشعر كهربائي لنبض القلب وتخطيط القلب،

ومراقبة النوم ومراقبة تشبع الأكسجين ، وأيضًا بتذكيرات مفيدة لغسل اليدين .

وجاءت ساعة آبل 7 (Watch Series 7) بخمسة ألوان جميلة لإطار الألمنيوم، إلى جانب مجموعة من الألوان والتصاميم الجديدة للأحزمة، سيبدأ سعر ساعة آبل 7 (Watch Series 7) من 399 دولارا ، وتتوفر هذا الخريف.

أجهزة آيباد 9 (iPad 9) وآيباد ميني 6 (iPad mini 6)

كشفت شركة آبل بشكل رسمي عن بعض الإصدارات الجديدة التي تتضمن أجهزة آيباد 9 وآيباد ميني 6 اللوحية.

عند طرح شركة آبل جهاز آيباد 9 ،كان هدفها موجهاً نحو الموظفين الذين يعملون عن بعد وأيضًا للطلاب، حيث جاء آيباد 9 بمعالج إيه 13" (A13) ويدعم النظام الجديد "آيباد أو إس 15" (iPadOS15) ، وأيضًا يتميز بخاصية التوسيط في الكاميرا الأمامية، وسيبدأ سعره عند حدود 329 دولارا تقريبا.

أما آيباد ميني6 هو جاء بتصميم مشابه لـ آيباد برو، حيث يحتوي على شاشة ليكويد ريتنا و بحجم 8.3 بوصات، ويدعم تقنية "5جي" (5G) ، وأيضًا منفذ تايب سي، ويضم قارىء بصمة في زر التشغيل ، والكاميرا في آيباد ميني 6 أمامية وخلفية بقدرة 12 ميغا بكسل و بخاصية التتبع، وهناك 4 سماعات ذات وضوح عال، كما أنه يدعم قلم أبل من الجيل الثاني.

