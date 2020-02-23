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Standard & Poor's تخفض تصنيف لبنان إلى “CC/C” مع نظرة مستقبلية سلبية

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 08:05
توقعت الوكالة صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص
وكالة “ستاندرد اند بورز”
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خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الإئتمانيّ، تصنيف لبنان إلى “CC/C” توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الإئتمانيّ، تصنيف لبنان إلى “CC/C” توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية.

وعزت ذلك لاعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة اللبنانية شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت.

وأكدت أن “الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة”.

وتوقعت الوكالة صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص، وأن تظل المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.

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Via SyndiGate.info


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