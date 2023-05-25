zafer tourism لعبة فيديو تسيء للاجئين السوريين - شعارها "احمِ حدودك لا تدعهم يمرون"

اعلن القائمون على متجر Gacrux يوم الثلاثاء الماضي إزالة لعبة zafer tourism المتهمة بالإساءة للاجئين السوريين في تركيا والتي كان قد أطلقها حزب النصر التركي المعاد للاجئين السوريين.

واعاد المتجر طرح اللعبة بعد تعديل كل ما يتعلق باللاجئين بعد موجة من الغضب واتهامات بالعنصرية، فيما علق متجر غوغل بلاي على الضجة المثارة ضد اللعبة في رده على صحافي عربي عبر تويتر حيث قال العاملون في المتجر إنهم يأخذون هذه الشكاوي على محمل الجد وأن فريقهم سيقوم بالتحقق من الأمر.

تفاصيل لعبة zafer tourism المسيئة للاجئين السوريين

تتوفر لعبة zafer tourism في منجر google play وتدور فكرة اللعبة حول إمساك اللاعب بأشخاص "لاجئين" يحاولون دخول بلد لم يتم تحديده في اللعبة، ثم وضعهم في شاحنات من إجل إعادتهم إلى بلادهم.

وعلى اللاعب الضغط على كل شخص "لاجئ" من اجل ادخاله الشاحنة تسير بطريق معاكس للدولة التي يحميها اللاعب، وإعادته إلى بلده.

ويحصل اللاعب الذي يتمكن من القبض على أكبر عدد من اللاجئين ورميهم في الشاحنات على النقاط الأعلى، وإذا قرر اللاعب ترك اللاجئين يدخلون البلاد او المنطقة التي عليه حمايتها يتحول العلم الذي يشير له "وهو علم عسكري" إلى علم يرمز لهم في إشارة إلا تحول المنطقة تحت سيطرة اللاجئين.

ويخسر اللاعب جميع التقاط التي جمعها في حال استطاع عدد معين من اللاجئين الدخول إلى المنطقة التي يجب عليه حمايتها.

تفاصيل لعبة zafer tourism

في 29 أيلول من عام 2022 طرح استوديو Gacrux لعبة zafer tourism وهو لقب حزب تركي سياسي معد للاجئين السوريين، وحصلت اللعبة على تقييم 4.6.

ووضع استوديو Gacrux وصفًا خاصًا للعبة وهو ”احمِ حدودك لا تدعهم يمرون، ركز على الهدف، وانطلق، اترك الباقي للشاحنات”.

وجاء اسم اللعبة المشتق من الحزب السياسي، من رئيس حزب النصر "ظفر" أوميت أوزداغ، حيث اختار هذا الاسم وصفًا لطريقة ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا.

وقال أوميت عن اسم الحزب واللعبة "ظفر تورزم - النصر للسياحة" إن سيقوم بانشاء شركة سياحة من اجل تخصيص حافلات تقوم بترحيل السوريين من تركيا إلى بلادهم.