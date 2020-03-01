 خوفًا من "كورونا".. إعلامية كويتية ترتدي النقاب على الطريقة الأفغانية

أثارت الإعلامية الكويتية سميرة عبدالله جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بـ"النقاب" على الطريقة الأفغانية، لتقي نفسها من عدوى فيروس "كورونا المستجد" الذي أودى بحياة 2,978 شخص حول العالم.

ونشرت سميرة عبدالله، مقطع فيديو لها تؤكد فيه أنها تلقت هذا الزي كهدية في سنوات إقامتها في النمسا من صديقة أفغانية، وكانت تحتف لترتديه في حال هاجم تنظيم داعش الإرهابي الكويت.

وأوضحت أنها صارت تحتاج إليه من أجل حماية نفسها من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصًا.

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن "جميع المصابين بحالة جيدة".

وأضافت: "لدينا كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة ولم يتم الاستعانة بأي كوادر من الخارج".

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وأوضحت أن "الحالتين هما من المخالطين للمصابين القادمين من إيران قبل الإعلان عن تفشى الوباء".

وأشارت أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي.

وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة".

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف ينايرالماضي.

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