الصين تفتتح أول مستشفى لمواجهة "الكورونا".. ومتطوعون يملؤه بآلاف الأسرة

افتتحت الصين أول مستشفى لاستقبال مرض فيروس "كورونا المستجد" بالقرب من مدينة "ووهان" التي تعد "معقل" الفايروس الذي تسبب في وفاة 132 شخص في الصين وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن العمال والمتطوعين أمضوا يومين فقط لتحويل المبنى فارغ إلى مرفق جاهز لاستقبال المرضى بضم 1000 سرير.
وتم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي في هوانغقانغ في حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي في الصين، أمس الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستقبل المستشفى الجديد حالات طبية تم تحويلها من مدينة "هوبي" الغارقة بالفايروس.
كما أشارت الصحيفة الى أن الصين بدأت منذ يوم الجمعة الماضي ببناء مستشفى جديد يبعد 46 ميلًا (75 كم) عن مدينة "ووهان"، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أي بعد أسبوع واحد فقط من البناء.
وقد أكدت السلطات الصينية إصابة أكثر من 6000 شخص حول العالم بفيروس "كورونا المُستجد".
كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية يظهر فيها مرض "الكورونا" لمسافرة قادمة من الصين.
آخر التطورات في أزمة الفيروس المُستجد في ووهان تتمثل كالآتي:
- أعلنت ألمانيا عن ثلاث إصابات أخرى، ليصل المجموع إلى أربعة.
- ألغت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية بين لندن والصين.
- تنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى الصين إلا في حالة الضرورة.
- قام المسؤولون الأمريكيون واليابانيون بنقل المواطنين جوًا من مقاطعة هوبي التي ضربتها الأزمة.
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