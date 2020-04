"آبل" تتخلى عن الأجهزة الألكترونية.. وتدخل "معركة كورونا" بصنع أقنعة طبية

أعنلت شركة "آبل" الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب عن إدخالها خطًا جديدًا لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيًا مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "تيم كوك" في مقطع فيديو نُشر على "تويتر" أمس يوم الأحد إن شركة "آبل" ستتخلى عن إنتاج الأجهزة الإلكترونية مؤقتًا وستقوم بتصميم وإنتاج أقنعة للوجه من أجل حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من الفيروس.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX