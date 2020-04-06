"آبل" تتخلى عن الأجهزة الألكترونية.. وتدخل "معركة كورونا" بصنع أقنعة طبية

أعنلت شركة "آبل" الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب عن إدخالها خطًا جديدًا لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيًا مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "تيم كوك" في مقطع فيديو نُشر على "تويتر" أمس يوم الأحد إن شركة "آبل" ستتخلى عن إنتاج الأجهزة الإلكترونية مؤقتًا وستقوم بتصميم وإنتاج أقنعة للوجه من أجل حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من الفيروس.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

وقال "كوك" "تعمل الشركة على إنتاج 20 مليون كمامة مُخصصة للأطباء والممرضين، فضلاً عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه".

وتابع: "نحن نعمل باستمرار ومن كثب مع الحكومات على المستويات كافة، للتأكد أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجًا".

​

وتم بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "آبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشف "كوك"؛ أن المنتجات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الشركة تتبع طرقًا فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

وقال "كوك" أن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها؛ إن تطلب الأمر.

لمزيد من اختيار المحرر:

في ظل أزمة "كورونا".. أشهر ماركات العطور الفرنسية تتحول لتصنيع المعقمات