في ظل أزمة "كورونا".. أشهر ماراكات العطور الفرنسية تتحول لتصنيع المعقمات

في ظل الانتشار الواسع لوباء "كورونا" على الصعيد العالمي، أعلنت شركة LVMH المملوكة لدار "كريستيان ديور" عن بدء تصنيع عبوات لحفظ الجل المُعقّم الذي يزداد الطلب عليه بدلًا من العطور.
وأعلن رئيس LVMH والرئيس التنفيذي "برنارد أرنولت" في بيان رسمي أن شركته بدأت بإنتاج وتوصيل مطهر اليدين إلى السلطات الصحية الفرنسية والمستشفيات مجانًا.
#LVMHjoinsforces Given the risk of a shortage of hydroalcoholic gel in France, Bernard Arnault instructed the LVMH Perfumes & Cosmetics business to manufacture within their production sites as much gel as needed to support the public authorities. Since Monday, the gel has been delivered free of charge daily to the French health authorities and as a priority to the Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. The LVMH Group would like to express a special THANK YOU to all those who made it possible, in particular to our exceptional production teams from @guerlain, @diorparfums and @givenchybeauty who have shown great solidarity and engagement in a spirit of collective effort for the common good. The Group and its Maisons are extremely proud and humbled to do their part in the fight against COVID-19 and to help those whose mission is to protect and care for others. As such, we will continue to honour this commitment for as long as necessary, in connection with the French health authorities. #Coronavirus #COVID19 #APHP #staysafe #StayAtHome #COVID2019france #LVMH #LVMHtalents #Guerlain #ParfumsChristianDior #DiorParfums #Dior #GivenchyBeauty #Givenchy
كما أعلنت الشركة، التي تتضمن ماراكات عالمية للأزياء والعطور مثل "شاتو ديكام" و"غيرلان" ولوي فيتون" و"غلانمورانجي"، بأن العمل فيها يقتصر على تصنيع عبوات لحفظ الجل المُعقّم الذي يزداد الطلب عليه.
ويُتوقّع أن تنتج هذه المصانع 12 طنًا من المعقّم في الأسبوع الأول التالي لاتخاذ هذا القرار، على أن يتمّ تسليم هذا الإنتاج مجانًا إلى السلطات الصحيّة الفرنسيّة.
وقال "أرنولت" أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنقص في معقّم اليدين الذي نفد من الصيدليات في فرنسا، والذي يُعتبر من الوسائل التي تؤمّن وقاية فعالة من انتشار فيروس "كورونا".
وقد اعتبر "مارك أنطوان جاميت"، المدير العام لشركة LVMH، أن هناك قواسم مشتركة عديدة بين مصانع مستحضرات التجميل ومصانع المستحضرات الصيدلانية، فهي تستعمل أحيانًا المكونات نفسها ولذلك كان من السهل على مصانع LVMH الانتقال من تصنيع العطور إلى تصنيع المواد المعقّمة لليدين، في ظل النقص الكبير بهذه المواد في فرنسا وأنحاء مختلفة من العالم.
Merci @LVMH merci #christiandior— Romain de JORNA (@romaindejorna) March 17, 2020
Le produit est magnifique dans tous les sens du terme ! pic.twitter.com/3f3PjazsC9
وقد بدأ الإنتاج الفعلي من يوم الأحد الماضي لتركيبة خاصة من المعقم تتميز بفعالية عالية في محاربة البكتيريا والفيروسات.
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