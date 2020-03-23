في ظل أزمة "كورونا".. أشهر ماراكات العطور الفرنسية تتحول لتصنيع المعقمات

في ظل الانتشار الواسع لوباء "كورونا" على الصعيد العالمي، أعلنت شركة LVMH المملوكة لدار "كريستيان ديور" عن بدء تصنيع عبوات لحفظ الجل المُعقّم الذي يزداد الطلب عليه بدلًا من العطور.

وأعلن رئيس LVMH والرئيس التنفيذي "برنارد أرنولت" في بيان رسمي أن شركته بدأت بإنتاج وتوصيل مطهر اليدين إلى السلطات الصحية الفرنسية والمستشفيات مجانًا.

كما أعلنت الشركة، التي تتضمن ماراكات عالمية للأزياء والعطور مثل "شاتو ديكام" و"غيرلان" ولوي فيتون" و"غلانمورانجي"، بأن العمل فيها يقتصر على تصنيع عبوات لحفظ الجل المُعقّم الذي يزداد الطلب عليه.

ويُتوقّع أن تنتج هذه المصانع 12 طنًا من المعقّم في الأسبوع الأول التالي لاتخاذ هذا القرار، على أن يتمّ تسليم هذا الإنتاج مجانًا إلى السلطات الصحيّة الفرنسيّة.

وقال "أرنولت" أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنقص في معقّم اليدين الذي نفد من الصيدليات في فرنسا، والذي يُعتبر من الوسائل التي تؤمّن وقاية فعالة من انتشار فيروس "كورونا".

وقد اعتبر "مارك أنطوان جاميت"، المدير العام لشركة LVMH، أن هناك قواسم مشتركة عديدة بين مصانع مستحضرات التجميل ومصانع المستحضرات الصيدلانية، فهي تستعمل أحيانًا المكونات نفسها ولذلك كان من السهل على مصانع LVMH الانتقال من تصنيع العطور إلى تصنيع المواد المعقّمة لليدين، في ظل النقص الكبير بهذه المواد في فرنسا وأنحاء مختلفة من العالم.

Merci @LVMH merci #christiandior

Le produit est magnifique dans tous les sens du terme ! pic.twitter.com/3f3PjazsC9 — Romain de JORNA (@romaindejorna) March 17, 2020

وقد بدأ الإنتاج الفعلي من يوم الأحد الماضي لتركيبة خاصة من المعقم تتميز بفعالية عالية في محاربة البكتيريا والفيروسات.

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