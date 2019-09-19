آخر تقاليع كنتاكي.. الدجاج المقلي مع الدونتس بنكهة الڤانيليا

أعلنت شركة "كنتاكي" للوجبات السريعة أنها بدأت، منذ السادس عشر من سبتمبر الجاري، إنتاج مزيج جديد من الدجاج المقلي والكعك المحلى بالسكر (دوناتس).

وقالت الشركة في بيان صحفي بأنها ستمنح عملائها خيارين، إما الحصول على وجبة مؤلفة من سلة الدجاج والكعك مقابل 5.49 دولار، والتي تشمل أصابع الدجاج (الخالية من الجلد أو العظام والمغمسة في خليط مقرمش مقلي بالزيت) أو قطع الدجاج بالعظم بالإضافة إلى الكعك "دوناتس".

​

أما الخيار الثاني فهو عبارة عن ساندويش الدجاج مقابل 5.99 دولار، ويتمثل في وجبة من الدجاج المقلي بين قطعتين من كعك "دوناتس"، وهو على ما يبدو الخيار الأكثر إثارة، وإذا كنت تريد فقط دونات؟ يمكنك إضافة قطعة واحدة أخرى إلى أي وجبة مقابل دولار.

وأشارت كنتاكي الى إنها تستخدم هذا الاختبار لتقييم ما إذا كان الزبائن والعملاء يتوقون إلى الدجاج ودوناتس على المستوى الوطني داخل الولايات المتحدة الأمريكة.

ووفقًا لأحد ممثلي الشركة، فإن الكعك المعد والمجهز سيصل إلى المتاجر، وعندما يطلب العميل ذلك، سيتم غمس الكعك في المقالي وإضافة السكر المذاب بزيت الفانيليا لضمان أن تكون ساخنة وطازجة.

لمزيد من اختيار المحرر:

"أهلًا بالسعرات الحرارية".. كنتاكي تتخلي عن فكرة توفير الطعام الصحي قليل الدهون