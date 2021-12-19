آسيا عاكف تستفز السعوديين في الرياض .. وتغريدات سابقة تكشف موقفها

أثارت الفاشنيستا الكويتية آسيا عاكف استياء الشارع السعودي بتواجدها في مهرجان مدل بيست الرياض قبل أيام برفقة زوجها أحمد البلوشي.

ويعود سبب انتقاد الشارع السعودي لآسيا عاكف هو مواقفها السابقة من المملكة العربية السعودية والتي تم رصدها عبر تغريدات كانت قد نشرتها سابقًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر".

وتعمّد المغردون إعادة نشر تغريدات آسيا السابقة وتحديدًا في عام2017 والتي تطرقت فيها الى قضية "قيادة المرأة السعودية" والجدل المثار حولها في ذلك الوقت.

وأعاد النشطاء تداول تغريدة كانت قد نشرتها آسيا تحديدًا في 11 أبريل 2017 قالت فيها: “لن أزور السعودية إلا إذا تمكنت المرأة السعودية من قيادة السيارة بنفسها واصطحابها حين وصولها".

وأشار منتقدو تواجد آسيا في السعودية لحضور الفعالية الموسيقية الى أنها أعادت نشر هذه التغريدة "المسيئة" وأرفقتها بـ"إيموجي" لقلب حب أبيض اللون، في إشارة منها إلى أن شرطها قد تحقق أخيرًا وبأنها باتت اليوم قادرة على زيارة السعودية أخيرًا.

وأثارت تغريدة آسيا السابقة وإعادة نشرها وتحديدًا قبل توجهها إلى الرياض استياء الشارع السعودي والتي اعتبرها البعض "إساءة لبلادهم".

وتسائل النشطاء عن سبب توجيه دعوة لآسيا وغيرها من الفاشنيستات من أجل الترويج لهذه الفعالية العالمية في الوقت الذي تحتضن بلادهم عدد لا بأس به من المشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين الذين لديهم القدرة على نقل أبهى صورة عن بلادهم للعالم أجمع.

آسيا عاكف

تعد الفاشينيستا الكويتية آسيا عاكف واحدة من أشهر مدونات الموضة في العالم العربي وخاصة في المجتمع الكويتي بعد أن عُرفت بـ"ستايلها" المتنوّع الذي يجمع بين الأسلوب الشرقي والغربي في آن واحد.

كما تحظى آسيا بشعبية كبيرة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 2.6 مليون شخص فيما يتابعها على موقع التدوين "تويتر" نحو 86 ألف شخص.

وعُرفت آسيا في البداية بأسلوب ارتداء الحجاب بطريقة جديدة ألا وهي "التوربان"، واستطاعت أن تخطف الأنظار بملابسها الأنيقة والمتناسقة.