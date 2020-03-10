آسيوي تنكر بزيّ سيدة ليسرق مقر عمله.. وشرطة دبي كشفته من طريقة مشيته!

تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على موظف آسيوي تنكر بزي امرأة مرتديًا النقاب، ليسرق 146 ألف درهم (أي ما يعادل 39 ألف دولار أمريكي) من مقر الشركة التي يعمل بها.

وكشفت شرطة دبي أنه بعد رصد تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن السارق تعمد إخفاء هويته الحقيقية بالتخفي وراء النقاب، واستعان بالمناديل الورقية ليفتح الأدراج ويسرق المبالغ المالية، دون أن يترك بصمات خلفه.

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وأضافت الشرطة أن عملية السرقة نُفذت دون استخدام عنف مثل خلع أو كسر باب الشركة، ما رجح أن السارق أحد العاملين فيها، وبالدراسة الدقيقة للغة جسد السارق قبل دخوله الشركة وبعدها، تأكد أنه رجل وليس امرأة، وبالتحقيق مع جميع العاملين في الشركة، تم كشف هوية الجاني من خلال مقارنة الحركات ومواصفات الجسد وأسلوب المشي؟

وقال مدير مركز شرطة نايف، العميد طارق تهلك: "تمكنا من إعادة المبالغ المالية المسروقة كاملة إلى صاحب الشركة، والذي جاء إلى مركز شرطة نايف لاحقاً، ليقدم لنا شكره على إعادة المال، في يوم حدوث السرقة".

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