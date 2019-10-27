أبلغته عبر الهاتف بانفصالها عنه.. عاشق ولهان يتسلق سور سجن ليرى صديقته النزيلة

نال مراهق ألماني لقب "روميو 2019" بعد أن تسلّق جدار سجن بطول 4 أمتار ليرى صديقته السابقة النزيلة التي تمضي محكوميتها هناك...

وفي التفاصيل التي تناولتها سائل إعلام محلية، فقد كشفت سلطات السجون في مدينة فشتا شمال غربي ألمانيا، أن مراهقًا يبلغ من العمر 18 عامًا تسلّق جدار السجن، كي يصل إلى نافذة صديقته السابقة والتي أبلغته بالانفصال عنه عبر الهاتف.

واعترض حرس السجن المراهق الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء لإحضار سلم لإجباره على النزول.

ولم يتبين بعد ما إذا كان المراهق المغامر فاز بقلب صديقته المراهقة (18 عامًا)، في حين يجري التحقيق معه بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة والاتصال بسجين دون تصريح.

وذكرت محطة "إن دي آر" الإذاعية المحلية أن الشاب كان شبه عار، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.

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