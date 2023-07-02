أبناء الأمير حمزة يخطفون الأنظار في عيد الأضحى.. شاهدوا جمالهم

البوابة - نشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة الحاكمة الأردنية صورًا جديدة تُنشر لأول مرة لأبناء الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، لدى احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وأظهر الصورة الأولى والمتداولة عبر تطبيق "إنستغرام" طفلي الأمير حمزة، الأمير محمد بن حمزة البالغ من العمر عامًا واحدًا، والأميرة نفيسة بنت حمزة البالغة من العمر 5 أعوام وهما يلهونان بالحلويات والشوكولاتة التي على ما يبدو بأنهما حصلا عليهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الأميرة نفسية والأمير محمد

وفي الصورة الثانية، ظهر الأمير محمد بن حمزة برفقة شقيقه الأكبر الأمير حسين بن حمزة البالغ من العمر 4 أعوام وهما يلهوان مع خروف العيد.

وعلى الرغم من أن الصورة لم تتضمن أي إشارة حول المكان أو زمن التقاطها، إلا أن متداولوها أكدوا بأنها جاءت في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما يشير إلى وجود الخروف بالقرب من الأطفال.

الأمير محمد والأمير حسين (يدير ظهره للكاميرا)

وأبدى مستخدمو منصة "إنستغرام"، وخاصة مراقبو الأحداث الملكية، إعجابهم الشديد بجمال ونعومة أطفال الأمير حمزة، ورجحوا بأن الصورة كانت قد التقطت لهما من مقر إقامة والدهما الجبرية في العاصمة الأردنية عمّان.

ولاحظ متداولو صورة ألأمراء، محمد وحسين ونفسية، الشبه الكبير بينهم وبين جدتهما الملكة نور، أرملة الملك الحسين بن طلال، وقالوا بأنهم قد ورثوا منها لون العيون الزرقاء.

عائلة الأمير حمزة

تتألف عائلة الأمير حمزة بن الحسين من 7 أبناء، أكبرهما الأميرة هيا من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم قبل أن ينفصلا في سبتمبر من عام 2009.

وفي 12 يناير 2012، عقد الأمير حمزة قرانه على الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، وأنجبا 6 أمراء وهم: