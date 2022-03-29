في عيده الـ42 .. صور الأمير حمزة بن الحسين في مرحلة الطفولة

يحتفل الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم 29 مارس، بعيد ميلاده الـ42.

واحتفلت صفحات معنية بأخبار العائلة الهاشمية المالكة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ الأمير حمزة بإعادة نشر صور له في مراحل مختلفة من حياته مثل مراحل الطفولة والشباب وولاية العهد.

ولفتت صور الأمير الأردني وهو في المرحلة الدراسية انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حيث احتفظ الأمير بملامحه التي ورثها عن والده الملك الراحل الحسين بن طلال.

وذكرت هذه الصفحات بطفولة الأمير حمزة حين تلقى تعليمه الابتدائي في إحدى مدارس العاصمة الأردنية عمان قبل أن يلتحق بمدرسة هارو في إنجلترا.

وأشارت إلى مراحل الدراسة العسكرية التي تلقاها الأمير حمزة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية والتي تخرج منها في ديسمبر 1999 حيث حاز على سيف الشرف، وهو أرفع تقدير يتسلمه ضابط من خارج بريطانيا، كما حاز على جائزة الأمير سعود بن عبد الله التي تمنح لمن يحرز أفضل علامة في دراسته الأكاديمية من الضباط غير البريطانيين.

وفي عام 2006 تخرج الأمير الأردني من جامعة هارفارد الأمريكية وفي تموز 2011 حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من جامعة كينجز كوليج – لندن.

الأمير حمزة بن الحسين

نُصِّب الأمير حمزة وليًا للعهد بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال وتولي الملك عبد الله الثاني (ولي العهد آنذاك) سلطاته الدستورية ملكًا على الأردن بتاريخ من: 7 شباط 1999 واستمر في منصبه حتى 28 كانون الأول 2004 لقرابة ستة سنوات.

وأُعفي الأمير حمزة من ولاية العهد عبر رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأنه رأى أن هذا المنصب شرفي ويقيّده ويحد من إمكانية تكليفه ببعض المهام ويحول بينه وبين تحمل بعض المسؤوليات.

الحياة الشخصية لـ الأمير حمزة

تزوج الأمير حمزة من الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبدالله الأول في 29 أغسطس 2003 وأنجب منها الأميرة هيا في 18 أبريل 2007.

في سبتمبر 2009 أعلن الأمير انفاصله عن الأميرة نور بنت عاصم.

تزوج الأمير من الأميرة بسمة حمزة في 12 يناير 2021، ورُزق منها الأمراء: