أبو فلة يجمع 11 مليون دولار لإغاثة اللاجئين .. ثم يدخل موسوعة غينيس

نجح اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان، المعروف بـ"أبو فلة"، في جمع 11 مليون دولار أمريكي لإغاثة اللاجئين في فصل الشتاء من خلال حملة استمرت عدة أيام بعنوان "أجمل شتاء في العالم".

وبعد عشرات الساعات من البث المباشر عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" تلقى أبو فلة آلاف الاتصالات حتى تجاوزت قيمة التبرعات الـ10 مليون دولار، بعد تبرع الهلال الأحمر الإماراتي وإنهائه للحملة التي بدئها أبو فلة قبل 12 يومًا.

وجاءت حملة "أجمل شتاء في العالم" بالتعاون بين أبو فلة ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام بهدف إغاثة اللاجئين في العالم العربي وإفريقيا خلال فصل الشتاء.

ولم تتوقف نجاحات أبو فلة عند هذا الحد، حيث دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر عدد من المشاهدين لبث حي خيري على "يوتيوب".

وتسلم أبو فلة شهادة الرقم القياسي من داخل غرفة زجاجية قرب "برج خليفة" التي حبس نفسه فيها منذ إطلاق الحملة، يوم الجمعة الماضي، محافظًا على معنوياته العالية وأمله في تحقيق الهدف من الحملة ومساعدة اللاجئين في الوطن العربي.

وكانت حملة "أجمل شتاء في العالم" قد جذبت تفاعلًا واسعًا وسط المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد التي قدمت تبرعًا سخيًا.

لحظة وصول أبو فلة لـ10 مليون دولار 😍!!! pic.twitter.com/lOiHdqU1Bs — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 18, 2022

وطوال فترة أيام البث المباشر، تحولت المنطقة المحيطة بالغرفة الزجاجية التي جلس فيها أبو فلة إلى مقصد للكثير من الشخصيات المعروفة في عالم منصات التواصل بالإضافة إلى تجمهر عشرات المتفرجين لمشاهدة اليوتيوبر في حملته الإنسانية ولإظهار الدعم له.

وأبو فلة من مواليد 1998، يملك قناة على "يوتيوب" يقدم عبرها محتوى من الألعاب والتحديات، لأكثر من 20 مليون متابع.

ويعد اليوتيوبر الكويتي من أبرز المؤثرين على مستوى صناعة المحتوى الرقمي، ويظهر ذلك جليًا في قناته على موقع "يوتيوب" إذ تأتي ضمن الأكثر متابعة بين محبي الإلكترونيات والمهتمين بالشباب في المنطقة العربية ومن أسرعها نموًا.