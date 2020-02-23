أبو محمد.. الملاكم أمير خان يستقبل طفله الثالث ويُعلق: "الحمدلله"

كشف الملاكم بالريطاني من أصل باكستاني "عامر خان" عن استقباله طفله الثالث من زوجته "فريال مخدوم" أمس السبت.

وزف "خان" هذا النبأ لمتابعيه حول العالم بصورته وهو عاري الصدر ويحمل مولوده الجديد نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "ابني الجميل محمد زافيار خان ولد اليوم في 22/02/2020 ويزن 3.5 كغم"، مستكملاً تعليقه بثلاثى هاشتاغات: dadofthree #alhumdulilah #blessed# والتي تعني "أب لثلاثة، الحمدلله، مبارك".

يذكر أن لدى خان وفريال الطفلة "لميسة" وتبلغ من العمر 5 سنوات، والطفلة "ألاينا" البالغة من العمر عامين تقريبًا.

وفي الشهر الماضي، اعترفت فريال بأنّها كانت تمرّ في صراعٍ لأجل اختيار هدية إنجابها لطفلها الثّالث، حيث طلبت من مُتابعيها عبر إنستغرام في مُساعدتها على اختيار الهدية الباهظة، فخيّرتهم بين حقيبة "هيرميس كيلي" زرقاء والتي يصل سعرها إلى 10,700 دولار، وحقيبة "هيرميس بيركين كلاسيك" بنية يصل سعرها إلى 9,850 دولار.

تزوّج أمير من فريال في عام 2013 خلال حفلٍ رومانسي، وتخلل زواجهما العديد من إشاعات الخيانة من طرف أمير خان، لدرجة أنّهما انفصلا لفترةٍ قصيرة في عام 2017 عندما كانت مخدوم حامل بطفلتهما الثانية.

من هو أمير خان؟

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أمير خان (Amir Khan) هو ملاكم بريطاني محترف من أصل باكستاني (ولد في 8 ديسمبر 1986) وهو بطل العالم مرتين، في عام 2009 أصبح أمير خان بطل العالم في الوزن الخفيف وبذلك اللقب تمكن أمير من الحصول عليه بعد أن أستطاع أن يهزم الملاكم الأوكراني "أندري كوتولينك" وذلك كان على حلبة على ارض مدينة مانشيستر.

وبحلول عام 2003 استطاع الملك (كما يحلوا لعشاقه) أن يفوز بتكريمات كونه أفضل ملاكم هاو، كما فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الناشئين في الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 2004 كان أمير خان لم يبلغ 18 عامًا وأراد أن ينضم إلى أولمبياد "أثينا" وقام بتقديم طلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية البريطانية في طلب استثنائي وبالفعل نجح في أن يقنع اللجنة واستطاع أن ينضم إلى أولمبياد " أثينا" برغم صغر سنه، وكانت له قوة خارقة فاستطاع أن ينتصر على كل الملاكمين ويقهرهم ولكن لم يكتمل نجاح "الملك خان لأنه في المباراة النهائية لم يستطع أن يهزم الملاكم الكوبي ماريو كنيد ونال الميدالية الفضية.

أمير خان ونبذ التطرف

يُعرف أمير بسعيه لنبذ التطرف في بريطانياوقد طالب في حديث له مع صحيفة "الأوبلزيرفر" المجتمع المسلم ببذل المزيد لمواجهة "التطرف" وطالب بالمزيد من الادانات العلنية لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وحذر من أن إحجام المسلمين عن ذلك سيضعهم في خانة الاتهام.

وأرجع خان -في حديث له مع الصحيفة- أسباب ذهاب الشباب للقتال مع تنظيم الدولة إلى تعرضهم لعملية "غسيل دماغ"، ودعا المسلمين وقادتهم إلى الذهاب إلى المدارس وإقناع الشباب بأن هناك طرقًا إيجابية كثيرة لتمثيل بلادهم، مؤكدا أنه "لا دين ولا شرع يبرر قتل الأبرياء".

وخصص خان جانبًا من حديثه للأوبزيرفر للرد على "حزب الاستقلال" اليميني المشكك دومًا في المهاجرين والمسلمين تحديدًا، واعتبر أنه "أكثر وطنية وبريطانية من أعضاء ذلك الحزب لإسهامه في رفع اسم بريطانيا عاليًا في المحافل الدولية".

واعتبر خان أن الإسلام جزء من هويته، واستحضر ذهابه للحج وكيف يتساوى الناس هناك ويلبسون لباسا واحدا ويؤدون الشعائر ذاتها جنبا إلى جنب، كما أوضح مفتخرًا أنه يلتزم بتعاليم الدين الإسلامي فهو لا يشرب الكحول ولا يدخن.

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