أبيات شعرية عربية تزيّن أحد أقسام جامعة أكسفورد البريطانية (صورة)

البوابة - احتفت جامعة أكسفورد العريقة بالشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطين، صاحب الدور المتميز في دعم وتشجيع الحركة الثقافية والشعرية في الوطن العربي، بنقش ثلاثة أبيات شعرية من تأليفه على إحدى الواجهات الكبيرة في إحدى أقسامها.

ووقع اختيار إدارة جامعة أكسفورد العريقة على ثلاثة أبيات شعرية من قصيدة "الإبداع الخالدة" التي أصدرها الشاعر الكويتي البابطين في ديوانه الثالث الذي يحمل عنوان "أغنيات الفيافي".

وتم نقش الأبيات الشعرية بالخط العربي العريض على لوحة خشبية أنيقة مُعلقة على في صادر قاعة الأساتذة الموجودة بكلية الدراسات الشرقية-قسم العلوم الإنسانية وتحديدًا بالقرب من شجرة السلام التي كان قد زرعها الشاعر الكويتي في عام 2016.

أبيات شعرية عربية في جامعة أكسفورد

وجاء قرار نقش الأبيات الشعرية للشاعر الكويتي تقديرًا من إدارة الجامعة الإنجليزية لمشاريعه الرائدة في المجالات الثقافية في الشعر والأدب واللغة العربية على المستويين العربي والدولي، والتي كانت تهدف إلى خدمة اللغة العربية والشعر العربي العابرة لحدود الكويت إلى بقاع الوطن العربي والخارجي.

وباعتبار أن جامعة أكسفورد تضم مجموعة كبيرة من الطلبة العرب، وتحديدًا الخليجيين، فمن الرائع جدًا أن يصادفوا أثناء دخولهم قسم العلوم الإنسانية في كلية الدراسات الشرقية لوحة تضم أبياتًا شعرية باللغة العربية.

ويقول الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في هذه الأبيات التي تمثل تصويرًا صادقًا لحياته:

خلد سجلك فالبقاء قليل

إن الزمان - بعمره - لطويل

واسكب عطاءك للجميع فإنه

يبقى العطاء وغيره سيزول

واعلم بأن المرء يفقد قدره

إن عاش بين الناس وهو بخيل

وكان الشاعر الكويتي البابطين قد زرع في 2 يونيو 2016 شجرة أطلق عليها "شجرة السلام"، وكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: "إهداء من الشعب الكويتي لهذا الصرح العلمي تعبيرًا عن استمرار المودة والتقدير".

تكريم الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

يُعد هذا الاحتفاء هو الثاني من نوعه الذي تمنحه الجامعة الإنجليزية العريقة للشاعر الكويتي، ففي 15 سبتمبر 2016، أطلقت الجامعة اسمه على كرسي اللغة العربية الأقدم في انجلترا "أستاذية لوديان" الذي أسسه وليم لود، رئيس جامعة أكسفورد عام 1636م آنذاك، وأصبح يحمل اسم "كرسي عبدالعزيز سعود البابطين لوديان للغة العربية".

ويعتبر كرسي "أستاذية لوديان" للغة العربية من أهم وأقدم الكراسي التي أتاحت للغة العربية الوصول إلى جامعة أكسفورد العريقة، حيث بُدئ بتطبيق الفكرة عام 1636 حين رأى وليام لود أن لا وجود للغة العربية في الجامعة، فطلب من صديق له كان ممثلًا دينيًا لبريطانيا في حلب بسورية أن يتعمق بدراسة اللغة العربية وآدابها حتى يعود ليتولى المنصب.

عبدالعزيز البابطين

اسمه الكامل: عبد العزيز سعود البابطين

تاريخ الولادة: 1936

الشهرة: رجل أعمال وشاعر كويتي، ورئيس مجموعة البابطين للإبداع الشعري

عبدالعزيز البابطين والشعر

ورث عبدالعزيز الاهتمام بالشعر العربي والأدب والثقافة من والده وأخيه الذين كان لهم دور كبير في تعزيز حبه واهتمامه بالأدب.

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