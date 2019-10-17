أب يحتجز أبناءه الستة 9 سنوات في قبو سرّي في مزرعة معزولة شمال هولندا

قصة مثيرة ويحيطها الكثير من الغموض وخاصة الأسباب والدوافع التي دفعت الأب لفعل ذلك بأولاده، وحدثت هذه القصة في شمال هولندا في قرية ريونروولد بمقاطعة درينثي، حيث تلقت الشرطة بلاغًا بالأمر وتحركت إلى المزرعة للكشف عن التفاصيل ومعرفة ما الذي حدث.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عثرت الشرطة عند وصولها إلى المنزل على درج سري خلف خزانة الملابس يؤدي إلى القبو، وبعد دخولهم إلى هناك وجدوا رجلًا مستلقيًا على سرير وحوله ستة من أبنائه تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا.

وكان أحد الأبناء 25 عامًا هو من كشف عن هذه الواقعة، وذلك بعد هروبه ليلًا إلى أحد الحانات القريبة وطلبه المساعدة قائلًا أنه لم يخرج من منزله لمدة تسع سنوات، ليقوم صاحب الحانة بالاتصال بالشرطة وإخبارهم بالأمر، مضيفًا أن هذا الشاب الذي طلب المساعدة كان مظهره غريب وغير نظيف وأخبره أنه لم يلتحق بالمدرسة ويريد إنقاذ اشقائه.

وبحسب وسائل إعلام في نفس المنطقة التي تعيش بها هذه العائلة المعزولة، أكدت أن هذه الأسرة عاشت في القبو طيلة هذه السنوات وكانت لا تزال المدة في ازدياد وذلك انتظارًا لنهاية الزمان.

وفي وقت لاحق، قال عمدة المدينة روجر دي جروب خلال لقائه بوسائل إعلام: "لم أصادف شيئًا كهذا من قبل، لقد عاشوا حياة معزولة طيلة السنوات التسع الماضية وغير معروفين لدى السلطات بشكلهم الحالي.

وأعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش معزولة في مزرعة في شمال هولندا، قد احتجز الأفراد الستة رغما عنهم.

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