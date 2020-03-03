أجر الطفل يعادل كوب "لاتيه".. "ستاربكس" و"نسبريسو" متهمتان باستغلال الأطفال في العمل

تواجه شركتان كبيرتان في مجال تصنيع القهوة فضيحة استغلال الأطفال دون سن الـ13 عامًا في ظروفٍ قاسية.

وكشف تحقيق مُصوّر للقناة الرابعة البريطانية أن أطفالًا يعملون بمزارع، في غواتيمالا، تزود سلسلة "ستاربكس" الشهيرة بالبُن.

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وأشار التقرير الى أن الأطفال يعملون لمدة 40 ساعة، أسبوعيًا، في ظروف قاسية، وهم يقطفون القهوة مقابل أجر يومي أكثر بقليل من سعر كوب قهوة "لاتيه" في مقهى "ستاربكس".

كما كشف التقرير بأن الأطفال يعملون أيضًا لتوفير حبوب البن لسلسلة "نسبرسو" المملوكة لشركة "نستله".

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وحصل التحقيق الذي أجرته قناة "ديسباتش" التابعة للقناة الرابعة على لقطات لأطفال يعملون في "ظروف قاسية" في مزارع غواتيمالا.

وقال فريق التحقيق الصحافي، إن بعض الأطفال، الذين عملوا نحو ثماني ساعات يوميًا، وستة أيام في الأسبوع، بدوا في سن الثامنة. ويتم دفع الأجر اعتمادًا على وزن الحبوب التي جنوها، إذ يصل وزن الكيس إلى 45 كيلوجرام أحيانًا. وعادة، يكسب الطفل أقل من 5 جنيهات إسترلينية يوميًا.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لـ "نسبرسو"، غيوم لوكونف: "لا تتسامح نسبرسو مع عمل الأطفال أبداً، فهذا غير مقبول".

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وHضاف: "عندما تكون هناك مزاعم بعدم الوفاء بمعاييرنا العالية، فإننا نتصرف على الفور، وفي هذه الحالة، بدأنا تحقيقاً شاملاً لمعرفة المزارع التي تم تصويرها وما إذا كانت تزود الشركة، ولن نستأنف شراء البُن من المزارع حتى ينتهي التحقيق، وأي قضايا يُكشف عنها سيتم التعامل معها بجدية وسيتم اتخاذ إجراءات حازمة".

في حين قالت "ستاربكس": "لا نتسامح مطلقًا مع عمالة الأطفال في أي مكان في سلسلة التوريد،" موضحة، "لقد بدأنا تحقيقًا كاملًا في الأوضاع التي كشفتها القناة الرابعة".

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